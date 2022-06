Vettel saca su lado más reivindicativo: "La Fórmula 1 está preparada para tener un piloto gay"

Sebastian Vettel se ha caracterizado en los últimos años por ser un piloto que da más que hablar por sus actos fuera de la pista que por lo que consigue con sus manos y su monoplaza. El corredor alemán está atravesando una fase un poco extraña de su carrera. Los resultados no están acompañando y eso se nota en su rendimiento, cada vez más pobre y apagado.

Sin embargo, no se puede decir que Vettel no esté atravesando por una situación de felicidad y liberación fuera de la pista. Una combinación un tanto extraña, pero demostrable. Así se puede comprobar cada vez realiza una aparición pública para hablar sobre luchas sociales o sobre asuntos de interés general como la ecología.

El germano fue de los primeros en posicionarse en contra de la guerra de Rusia contra Ucrania, asegurando que él no iría a correr al Gran Premio de Sochi. Una afirmación que se produjo antes de que la FIA y Liberty Media se pronunciaran de manera oficial. Ahora, ha elegido la homosexualidad para intentar abrir un nuevo frente: "La Fórmula 1 está preparada para recibir a un piloto gay".

Esta es la contundente afirmación que ha dejado el piloto alemán de Aston Martin en una entrevista con la publicación Attitude donde ha vuelto a sacar su lado más reivindicativo: "Tal vez ese no hubiera sido el caso en el pasado, pero ahora creo que un piloto de F1 gay sería bienvenido, y con razón. Siento que un corredor gay ayudaría a acelerar la eliminación de los prejuicios y ayudaría a impulsar nuestro deporte en una mejor dirección".

Sebastian Vettel, con la rodilla en el suelo y una camiseta reivindicativa de los derechos LTGB Reuters

"La F1 es un deporte muy popular en todo el mundo. Se relaciona con algo que muchas personas hacen todos los días en un nivel básico o, incluso si no conducen, al menos se encuentran con regularidad: conducir, o ser transportado, en un coche. Aunque la conducción es, en sí misma, dinámica, lamento decir que algunos miembros de la comunidad de conducción, si puedo llamarlo así, son muy lentos, casi estáticos, cuando se trata de progresar".

Vettel se ha alienado en los últimos años junto a uno de sus grandes rivales en la pista, Lewis Hamilton. El británico es el otro piloto que más involucrado está en la defensa pública de diferentes luchas sociales. El de Mercedes se centra en el racismo y el de Aston Martin, ahora, en la homofobia.

"El progreso es inevitable. Los coches han cambiado y seguirán cambiando, para mejor. De hecho, los conductores han cambiado y seguirán cambiando, nuevamente para mejor. Así que tengo esperanza y, por lo tanto, daría la bienvenida a un piloto de F1 gay. Y, como digo, creo y espero que nuestro deporte esté listo para uno".

La homofobia en la F1

Vettel asegura que esto sería una circunstancia más de la propia vida y del avance de los tiempos: "Siento que el mundo entero ha cambiado mucho. Siempre ha habido personas LGBTQ en la F1, pero no puedo hablar por ellos ni decir si sintieron que tenían que esconderse o no. Ciertamente, el hecho de que el mundo se haya abierto les ha ayudado a salir. La situación está mejorando, y ahora ves algunos ingenieros y mecánicos que se sienten capaces de ser más abiertos al respecto".

Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, en un fotomontaje.

El tetracampeón del mundo afirma que no ha sido testigo de ningún caso discriminación por la condición sexual de una persona en la Fórmula 1, pero no quiere decir que no exista: "No directamente, pero sí he sido testigo de algún caso indirectamente, he escuchado a personas hablar negativamente sobre las personas LGBTQ y la comunidad LGBTQ. Cada vez que escuchaba esas cosas que se decían en el pasado, siempre me sentía mal, pero hoy tengo más confianza para hablar. La homofobia es un prejuicio, y los prejuicios están mal. Realmente es tan simple como eso".

Vettel asegura que colabora con diferentes plataformas en apoyo a las personas LGBTQ y que por ello ha recibido su apoyo, algo importante para él: "Me han agradecido que les apoyase. Es muy conmovedor. Hay muchas lecciones que he aprendido de ellos, pero lo más importante es que todavía hay mucho por hacer, mucho por mejorar y mucha gente a la que educar".

