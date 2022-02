Carlos Sainz aspira a lo máximo en 2022: "Ser campeón del mundo con Ferrari es mi ambición"

"El coche está listo, y yo también". Así de ambicioso se muestra Carlos Sainz antes de que arranque la nueva temporada de Fórmula 1. Muchos equipos como Aston Martin o McLaren ya han presentado sus monoplazas de cara al año que viene. Otros como Red Bull también han llevado a cabo su presentación oficial, pero se espera que el modelo que finalmente salga a la pista se parezca poco al presentado bajo la nueva denominación de Oracle.

En el caso de los italianos, sí parece que el F1-75 que vea la luz el próximo 17 de febrero sea el definitivo. El que días después ruede en Barcelona y, sobre todo, en Bahréin. Ahí es donde espera encontrar el madrileño las sensaciones definitivas para saber si han dado con la tecla y si se pueden meter de lleno en la pelea por el título.

Esa es la máxima ambición del corredor español que ha dejado claro en una entrevista con el Corriere della Sera que su reto es llevar el número '1'. No quiere decir eso que vaya a abandonar el '55' habitual, pero todo podría hablarse en caso de convertirse en el mejor piloto de la parrilla. Uno que sí lo ha hecho es Max Verstappen, que este nuevo curso no portará el '33' y lucirá el dorsal que le acredita como defensor del título.

Carlos Sainz junto a Max Verstappen en el podio de Abu Dhabi Reuters

Carlos está realmente meocionado por lo que se les viene encima en las próximas semanas. Están a muy pocos días de probar sus nuevos monoplazas y de empezar a sentir de nuevo la adrenalina de la velocidad. Además, todos aguardan el inicio del nuevo curso, ese marcado para abrir una nueva era en el 'Gran Circo'. Todos tienen curiosidad por ver quién se ha adaptado bien y quién ha elegido el camino correcto. O si por el contrario, se han quedado rezagado ante el resto de sus rivales.

Emoción con el F1-75

Así describe Carlos las sensaciones que le produce el nuevo F1-75 en las pequeñas pruebas que ha podido hacer: "Este Ferrari me parece aún más reactivo. La suspensión es más rígida. Tendremos que acostumbrarnos a manejarlo. No creo que las primeras pruebas en Barcelona sean suficientes, pero en Bahréin ya tendremos una idea de cómo va a ir".

El español sabe que la forma de pilotar estos monoplazas será diferente a lo que están acostumbrados y ellos mismos tendrán que adaptarse. Quien mejor y antes lo consiga, tendrá un terreno ganado: "Lo he probado, es muy diferente de forma y de pilotar, he podido desarrollarlo, será duro de pilotar, muy distinto, no tan cómodo en el balance en curva por ejemplo. Y será rápido, pero duro".

Carlos Sainz andando por delante de Lando Norris y Max Verstappen en Arabia Saudí Europa Press

Sainz se ve siendo campeón con este coche, pero sabe perfectamente que delante tendrá a grandes rivales. Entre los mejores no hay fisuras porque el talento es enorme: "Pilotos como Leclerc, Norris, Verstappen o Hamilton no tienen puntos débiles". Además, ve a Charles entre los elegidos de la parrilla: "El trabajo es mejorar cada detalle por lo que es divertido tener un compañero de equipo así. Aprendes mirando". Por eso, afirma que juntos hacen la mejor dupla de la Fórmula 1: "Soy parcial, pero creo que somos la mejor pareja".

Por último, el piloto español cierra su intervención sacando a la luz toda su ambición. Su reto a futuro lo tiene claro, pero espera poder cumplirlo lo más pronto posible: "Ser campeón del mundo con Ferrari es mi mayor ambición". Quien sabe si ya este 2022 podría ser el año en el que esté peleando de tú a tú con los Hamilton, Verstappen y compañía.

