Así es el Red Bull RB18, el coche de Max Verstappen y Sergio Pérez para la Fórmula 1 de 2022

Siguen descubriéndose coches de Fórmula 1 para la temporada 2022. Este miércoles 9 de febrero el equipo Red Bull presenta su nuevo monoplaza, el coche adaptado a las nuevas reglas destinadas a ofrecer un mayor espectáculo en la categoría reina del automovilismo. Por fin ve la luz la nueva creación del genio técnico Adrian Newey, el coche que pilotarán el actual campeón del mundo Max Verstappen y Sergio Pérez durante este año.

El principal cambio está en el nombre. La escudería de Milton Keynes será conocida a partir de ahora como Oracle Red Bull Racing, y la empresa estadounidense sucede a Infiniti, que tuvo el acuerdo como patrocinador principal de 2013 a 2015, y a Aston Martin, cuyo nombre se incorporó de 2018 a 2020. Honda fue agregado al final del nombre del equipo sólo para la temporada 2021. El coche, sin embargo, dejaba pocas pistas en cuanto a su chasis y los matices que marcarán la diferencia.

Al igual que hizo Haas, la escudería austriaca presenta un diseño hecho con ordenador. No veremos las novedades técnicas hasta los test de Barcelona, en los que no habrá cámaras para registrar prácticamente nada. La presentación, de hecho, fue de los colores, ya que el coche es tal cual la maqueta que enseñó la organización para anunciar el gran cambio en los coches. Aunque la gama cromática no varía con la del año pasado, sí se ve la presencia del nuevo patrocinador en los costados.

Será en los test y en el primer Gran Premio de la temporada, que se disputará en Baréin entre el 18 y el 20 de marzo, cuando veamos de lo que es capaz Adrian Newey y su equipo con un reglamento completamente nuevo. Lo que sí es ya una realidad es la marcha de Honda de manera oficial. Aunque los japoneses siguen trabajando para Red Bull en el diseño y fabricación del motor, la marca austriaca es ahora quien se encarga de gestionar el propulsor a través de Red Bull Powertrains.

La nueva normativa

El coche, eso sí, presentaba las principales variantes de la reglamentación que se estrena en este 2022. Basada en el efecto suelo, esta nueva normativa pretende reducir la sensibilidad de los coches a las turbulencias para permitir una competición más reñida e intensa en la pista. Además, el límite presupuestario debería igualar las fuerzas de los equipos y crear una parrilla más pareja. El monoplaza no ofreció muchas pistas sobre el potencial de Red Bull.

Sea como fuere, Max Verstappen aspira a ganar de nuevo el campeonato. El piloto demostró saber hacer frente a la presión tras ganar el Mundial más intenso y competido en muchos años. Además, todo apunta a que librará una nueva batalla ante Lewis Hamilton. Por su parte, 'Checo' Pérez tratará de mejorar sus prestaciones en comparación a su primera temporada en Red Bull. El mexicano quiere estar al nivel que ofreció en la última carrera del año donde su compañero ganó el título.

