Carlos Sainz: "Espero que Hamilton y Verstappen tengan una lucha limpia por el título"

El Mundial de pilotos de Fórmula 1 está que arde después del Gran Premio de Arabia Saudí que tuvo lugar el pasado fin de semana. Lewis Hamilton acabó primero y consiguió la vuelta rápida, empatando así con Max Verstappen a puntos a falta de una sola carrera para el final del campeonato.

Sobre esto ha hablado Carlos Sainz Jr. desde el Pabellón de España en Expo Dubái 2020. A través de Estrella Galicia 0,0, uno de los patrocinadores del piloto madrileño, el de Ferrari ha asegurado también que se siente "con confianza" de cara a la próxima temporada 2022.

"Creo que he progresado desde septiembre. Ese progreso me ha hecho más fuerte en los cuatro o cinco últimos fines de semana de competición en los que he estado pilotando el coche al límite en los entrenamientos y las carreras, y eso me ha hecho terminar consistentemente en posiciones de puntos. Estoy orgulloso de ese progreso en las últimas semanas y me hace sentir con confianza de cara a 2022", ha afirmado.

Verstappen mira a Hamilton como levanta su trofeo de ganador en Arabia Saudí Europa Press

Carlos Sainz ha señalado, a continuación, que en el circuito de Yas Marina se podrá disfrutar de una nueva pelea apasionante entre Max Verstappen y Lewis Hamilton: "Bajo mi punto de vista, creo que va a haber una gran pelea otra vez, una pelea muy ajustada. Solo espero que ambos pilotos tengan una lucha limpia, sean honestos con el contrario y todos podamos disfrutar de un espectacular fin de temporada en la F1".

Sainz, en Arabia

El piloto español también habló después de la carrera en Arabia Saudí y se mostró satisfecho con su octava posición: "Estoy satisfecho, sobre todo con las primeras vueltas. Hasta la bandera roja creo que hemos hecho un primer 'stint' (tanda) al ataque con una goma dura que iba muy bien y se comportaba increíble, tenía muy buen ritmo. Luego, las dos banderas rojas nos han forzado a poner la goma media a falta de 35 o 40 vueltas para el final. He tenido que ir al ataque todo el segundo stint".

En declaraciones para DAZN, Carlos Sainz Jr. explicó el balance del fin de semana: "Salir 15º e ir por delante de Charles (Leclerc) a mitad de carrera quería decir que estaba haciendo una buena carrera. Hemos sido muy rápidos toda la carrera, creo que hemos hecho una buena remontada y hay que estar satisfechos. He vuelto a puntuar saliendo el 15º".

[Más información - Charles Leclerc da el susto en el GP de Arabia Saudí: duro accidente y su Ferrari destrozado en los libres]

Sigue los temas que te interesan