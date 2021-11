Carlos Sainz y su estrategia de infarto en Catar: "Ha sido realmente tenso, nos la hemos jugado"

Carlos Sainz ha sido uno de los grandes protagonistas de la clasificación del Gran Premio de Catar. El madrileño casi provoca un infarto a sus mecánicos, sus ingenieros y hasta al mismísimo Mattia Binotto, líder del equipo. El piloto español de Ferrari se la jugó y dejó una de las imágenes del fin de semana en la Fórmula 1.

"¡Ay, ay, ay!" decía Carlos después de haber conseguido meterse en la Q3 sin pasar por el garaje para montar un juego de neumáticos blandos. Esa era la táctica que tenían en mente en Ferrari y que querían poner en práctica. Se la jugaron y mucho, porque lo más probable es que se hubieran quedado fuera sin pasar el corte. Pero algo pasó y por eso salió bien.

Así lo veía el propio Carlos que observó como después de que Vettel mejorara su tiempo y le dejaran en posición de riesgo, pasaban primero Ricciardo, después Leclerc y por último 'Checo' Pérez sin romper su crono, lo que le hubiera dejado directamente fuera de la pelea por los diez primeros puestos.

Muchos de estos corredores esperaban poder mejorar sus tiempos en la recta final de la sesión, pero la pista no registró ningún progreso y todos terminaron fracasando en su intento a pesar de hacerlo con neumáticos blandos. Carlos se la jugó y consiguió sobrevivir y así analizó lo sucedido en los micrófonos de DAZN.

"Ha sido muy tenso. No tengo claro que el medio sea el mejor neumático para empezar la carrera. Al estar 50-50, intentar volver a hacer una vuelta con la media después de hacer una muy buena era arriesgado. Nos la hemos jugado, ha salido mal al principio. Bien al final porque los demás han debido hacer algún error. Hemos conseguido pasar y en la Q3 he hecho una vuelta buena. He ido muy rápido en toda la clasificación".

Carlos se mostraba contento, no solo porque la estrategia hubiera salido bien, sino porque en la Q3 se encontró muy a gusto, con buen ritmo y peleando con Lando Norris por ver quien conseguía situarse por delante. Finalmente, saldrá séptimo, aunque lo hará rodeado de neumáticos blandos y eso hará que sea complicado mantener la posición en los primeros metros.

Dudas para la carrera

A pesar de que el plan era ese, comenzar su estrategia con los medios y después estudiar si irán a una parada o a dos, Carlos no está totalmente convencido de que estén en la opción correcta, aunque los blandos es cierto que no les han funcionado nada bien.

"Salimos con medios rodeados de blandos. Será complicado en las primeras vueltas. Y luego la duda es una parada o dos. Hemos salido con medios por si acaso. Tenemos un problema de usura con el neumático delantero en este circuito. Con el blando no vamos a ningún lado. Si teníamos que dejarnos una minima opción, era con el medio. No es que tengamos mucha ventaja".

