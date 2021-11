Fernando Alonso explica su famoso 'Plan' en Qatar : "He vuelto por el desafío de volver a ganar"

Fernando Alonso ya ha aterrizado en Qatar para afrontar la que será la antepenúltima carrera de la temporada. El campeonato de Fórmula 1 tiene todavía muchas luchas que decidir y la recta final del curso se presenta apasionante. En una de esas batallas está inmerso el piloto asturiano y el equipo Alpine, ya que luchan contra Alpha Tauri por terminar en la quinta posición de la tabla de constructores.

La escudería francesa sabe que tiene que intentar apretar en las carreras que quedan para batir al equipo que lidera Pierre Gasly. La principal diferencia entre ambos se encuentra en el ritmo a una vuelta, ya que el motor Honda es mucho más potente a un solo giro cronometrado. Los de Enstone, por su parte, quieren hacer valer su peso de equipo con dos coches con opciones de sumar y su buena gestión de los domingos.

De hecho, Alpha Tauri se encuenta en clasificación rivalizando con equipos como Ferrari o McLaren, quienes se disputan el tercer cajón del podio de constructores. La otra lucha que queda por decidir es la de los dos títulos de campeones, la cual se encuentra enormemente caliente por la disputa que vienen teniendo Max Verstappen y Lewis Hamilton, llena de polémica tras su enfrentamiento en Interlagos con acusaciones cruzadas y varias sanciones.

Fernando Alonso en la rueda de prensa de pilotos del Gran Premio de Qatar Reuters

Descarta sanción para Verstapen

"Es un incidente de la carrera pasada, así que no debería pasar nada ahora. Yo no sé exactamente si fue demasiado malo, pero los comisarios consideraron que no había ninguna sanción que castigar ahí, con lo que no habrá ninguna penalización, supongo, y no hay nada más que añadir".

No se quiere mojar

"Vine directo de Brasil aquí y he estado parte del tiempo en el gimnasio y otra parte en la playa durante estos días con lo que no he tenido tiempo de verlo. Pero aunque lo viera, y con total sinceridad, sé que hay una audiencia, o algo así hoy, pero no tendré una opinión porque es muy diferente de un momento al otro y no sé exactamente lo que pasó".

Rechaza su mala suerte

"He vuelto por el desafío de volver a ganar y porque amo competir. Pero discrepo, no he tenido mala suerte. Estoy encantado de lo conseguido en la Fórmula 1".

Fernando Alonso en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 Reuters

Piloto con más adelantamientos

"Bueno, me encantaría poder salir un poco más adelante y no hacer adelantamientos. Necesito conseguir un poco más de información sobre cuál será el premio para apretar más en las tres últimas carreras".

Lucha con Alpha Tauri

"Tenemos que subir el nivel si queremos terminar delante de Alpha Tauri. Este fin de semana, tenemos la primera oportunidad de hacer algo extra. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y probablemente aceptar que no somos tan rápidos como ellos en ritmo puro a una vuelta. Son incluso más rápidos que McLaren y Ferrari, para ser sinceros".

"Han superado a Ferrari y McLaren en los últimos tres o cuatro circuitos. Son rápidos, nada que decir. Nuestro punto fuerte es gestionar bien las carreras del domingo, con buenas estrategias, sin errores, buenas primeras vueltas y sumar con ambos coches. Esa es nuestra fuerza y trataremos de usarla hasta el final".

