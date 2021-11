Fernando Alonso habla del cambio que ha sentido en su relación con Hamilton

Todo aficionado a los deportes del motor en España tiene grabado en su cabeza el Mundial de Fórmula 1 de 2007. Aquel año quedó marcado por la batalla en McLaren entre un Fernando Alonso bicampeón del mundo y un novato Lewis Hamilton con ganas de comerse el mundo. Han pasado 14 años de aquello, pero sigue siendo interesante ver cómo lo recuerdan los protagonistas.

Fernando Alonso ha hablado de Hamilton en una entrevista para PA News. El asturiano ha regresado al paddock de la F1 este año y se ha podido reencontrar con el inglés tras dos años sin verse. Su relación, confiesa, es más fría que como lo era hace diez años, aunque pueda parecer sorprendente.

"Hablamos en 2008, 2010 y 2011 y estuvimos más cerca que nunca esos años, porque entendimos que en 2007 no estuvimos muy bien gestionados por nuestros jefes. Entonces los dos éramos jóvenes y muy competitivos, la conclusión de 2007 fue fácil, los dos nos respetamos y nos entendimos mucho entre nosotros", rememora Alonso sobre su relación con Hamilton tras todo lo ocurrido en 2007.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 2021 Reuters

Han pasado los años y el respeto entre ambos se mantiene, pero ambos se han ido distanciando: "Ahora tenemos esta relación respetuosa, pero quizá es más fría de lo que solía ser. Tenemos opiniones diferentes sobre cosas diferentes y Lewis tiene un estilo de vida distinto a algunos de nosotros y eso es lo que nos separa".

Alonso es uno más entre los millones de aficionados de todo el mundo que está vibrando con la lucha entre Hamilton y Verstappen por el Mundial. El de Alpine celebra que se esté dando esta batalla: "Es bueno para el deporte en general, a todos nos gusta una lucha real y no una artificial entre dos compañeros de equipo. En algunas carreras le ha ido bien a Mercedes y en otras a Red Bull, pero la lucha se va a decidir en Abu Dabi y así es como debería ser la Fórmula 1", dice.

El siguiente reto para Hamilton será medirse en su propio box con una promesa como George Russell. Una leyenda contra un novato, algo parecido a como fue aquel Fernando vs. Lewis hace casi tres lustros. Alonso lo ve así: "En estos dos años que he visto las carreras, George ha hecho grandes cosas en Williams, pero a la hora de luchar contra Lewis, no sé como irá. Aunque George lo ha hecho muy bien, Lewis es una leyenda, un gran campeón, nunca es fácil ganarle, independientemente de tu talento. Está más igualado que con Valtteri, pero creo que Lewis será la preferencia de Mercedes al principio", sentencia.

