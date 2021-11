Fernando Alonso da un zasca a Lewis Hamilton y Mercedes por su superioridad en la F1

En el último Gran Premio de Fórmula 1, celebrado en Brasil, Lewis Hamilton fue el gran protagonista del fin de semana. El británico consiguió la victoria y eso que tuvo que remontar 25 posiciones después de ser sancionado. La superioridad de Mercedes se hizo aún más latente y sobre ello ha hablado Fernando Alonso.

"Me sorprendió el sábado. Quiero decir, todos nos sorprendimos ayer de que un piloto tenga 25 posiciones de penalización en un fin de semana y pese a ello siga ganando la carrera. La superioridad este fin de semana Hamilton es clara. Es lo que es", ha dicho el bicampeón del mundo ante los medios de comunicación.

"No es nuevo en Fórmula 1, Mercedes han ganado los últimos siete campeonatos con esta superioridad y es lo que es. Es cosa nuestra, del resto de los equipos, el alcanzarles, mejorar nuestro paquete, nuestro motor, nuestra aerodinámica, etc. Red Bull ha hecho un gran trabajo este año y están liderando el campeonato, pero Mercedes ha demostrado que no se va a rendir", ha agregado Fernando Alonso.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 2021 Reuters

El asturiano a continuación ha hecho una comparación que no ha tardado en estar en boca de todos: "Como piloto, es como si jugaras al baloncesto y hubiera una canasta diferente para ti y otra para los otros equipos. Ellos (por la escudería Mercedes) anotan sus puntos en una gran canasta y tú tienes que anotar los puntos en una más pequeña. Siempre pierdes".

"Y todos somos pilotos profesionales y estamos todos muy comprometidos a nuestro deporte, entrenando mucho, pilotando en el simulador y arriesgando nuestra vida, pero estamos una vuelta por detrás cada fin de semana. E iremos a Qatar sabiendo eso de antemano", ha continuado el piloto español.

Superioridad

Alonso ha destacado que "es el único deporte en el que esto pasa" y ha señalado que espera que esto cambie con "las nuevas reglas" que llegan el próximo año "para hacer que el deporte sea más justo". "No lo sé...", ha manifestado. Él sabe muy bien lo que es tener un coche mejor que el resto, cosa que le pasó en el Mundial de Resistencia con Toyota en la temporada 2018/2019.

"Tengo suerte de haber ganado dos campeonatos y tuve el privilegio de haber estado en esa posición. Estuve en Toyota en el WEC hace dos años y tenía esa superioridad en el coche. Pero imagino a los niños pequeños viendo este deporte y viendo a un coche adelantando a dos en recta... No tienen que perder la esperanza de que pueden ser campeones", ha asegurado.

Hamilton - Verstappen

En cuanto al duelo por el Mundial de F1 de este 2021 entre Verstappen y Hamilton y todo lo que ha sucedido entre ellos, también ha hablado. De hecho, se ha referido al último incidente entre ellos: "Es muy difícil, muy duro. Ya lo vimos en Austin. Una vez dijeron que forcé fuera de la pista a Kimi en la Curva 1. Hice más o menos lo mismo también en Austin en la Curva 12 con Giovinazzi, empujándole un poco fuera de la pista, y Giovinazzi tuvo que devolverme la posición. Es difícil vigilar eso".

