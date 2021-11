De Gea alerta de la crisis del Manchester United tras una goleada: "Me he sentido avergonzado"

La situación del Manchester United en la Premier League sigue complicándose. Ejemplo de ello son las palabras de David de Gea, uno de los pesos pesados del equipo, que ha estallado tras la derrota por 4-1 ante el Watford. El portero español ha dicho sentirse "avergonzado" y, en plenas críticas a la gestión del entrenador Solskjaer, ha culpado también a la plantilla de los red devils.

"Me he sentido avergonzado al ver jugar así al Manchester United", destacó el guardameta en los micrófonos de la BBC. "No es aceptable cómo estamos jugando. Es fácil criticar al entrenador, pero a veces es culpa de los jugadores", aseguró De Gea tras los ataques que ha habido al técnico en las últimas jornadas.

"Tenemos que demostrar mucho más de lo que estamos haciendo", reclamó un De Gea que firmó un gran partido con dos penaltis parados en la misma acción. "Nos podrían haber metido cuatro en la primera parte. Es difícil ver jugar al equipo así, una pesadilla tras otra", subrayó el veterano de 31 años.

"Estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos, pero estoy seguro de que hay algo que está mal. Si ves los partidos, el nivel es muy bajo. Me da mucha pena por los aficionados. Nos pagan por jugar para el Manchester United y hay que hacerlo mucho mejor que esto", reconoció De Gea, que también recordó que "un club como el Manchester United tiene que estar luchando por títulos" y no por la séptima plaza como ahora.

La derrota, además, llega a unos días de que se reanude la fase de grupos de la Champions League. El Manchester United se la juega puesto que, pese a ser primero igualado con el Villarreal, puede caer a la tercera plaza si pierde y gana el Atalanta. En esta próxima prueba serán los de Unai Emery los que midan el nivel de la crisis inglesa. Solskjaer podría quedar en la cuerda floja en caso de una derrota.

DON David De Gea ❌



Paró el primer penalti, pero el VAR decidió que se tenía que repetir y David De Gea lo volvió a parar 👏 #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/8JFsSfYHqM — DAZN España (@DAZN_ES) November 20, 2021

Un partido imposible

El Manchester United, que tras este marcador se queda séptimo en la liga inglesa, comenzó perdiendo por 2-0 la primera mitad tras los goles de King y Sarr. La segunda mitad no iba a ser sencilla y la aparente remontada comenzó con un tanto de Van de Beek en el minuto 50. Sin embargo, una expulsión de Maguire en el 70' complicó en exceso los intentos del Manchester United.

Ya en el descuento, Junqueira de Jesús anotó el 3-1 que sentenciaba el encuentro y con el Manchester United destruido fue Dennis quien, en el 96', confirmara la goleada y el desastre con un 4-1. El Watford, peleando por escapar de los puestos de descenso de la Premier League, alargan la crisis del conjunto de Old Trafford.

