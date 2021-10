Grosjean y la otra cara de Vettel: "Tras el accidente, me desperté a las seis de la mañana y estaba allí"

Uno de los personajes más extraños y controvertidos de la Fórmula 1 es Sebastian Vettel. El alemán estaba llamado a ser la mayor leyenda de este deporte después de encadenar cuatro títulos mundiales consecutivos. Estaba destinado a ser el sucesor de Michael Schumacher e incluso a intentar superar los títulos del 'Kaiser'.

Sin embargo, su salida de Red Bull y su particular travesía por el desierto de Ferrari terminaron ahogando todas sus esperanzas a pesar de que el alemán pasará a la historia como uno de los mejores de siempre. Finalmente, consiguió salir de la escudería italiana y ahora ha comenzado una nueva vida en Aston Martin donde no pelea por victorias, sino por los puntos junto a otros campeones como Fernando Alonso o Kimi Raikkonen.

Ahora, el piloto alemán ha vuelto a estar de actualidad tras la tremenda confesión que ha realizado sobre él uno de sus mejores amigos en el mundo del motor, Romain Grosjean. El piloto francés acaba de publicar su autobiografía, la cual ha escrito junto a su pareja Marion Jolles. El piloto y la periodista han plasmado sobre un libro las aventuras del galo, con especial protagonismo para el capítulo del terrible accidente en Bahrein en 2020.

Grosjean sobrevive entre las llamas a un terrible accidente en la F1

Es ahí donde se produjo precisamente la anécdota que destaca Grosjean sobre Sebastian Vettel. El accidente del francés dejó consternada a toda la parrilla de la Fórmula 1, ya que temieron por la vida de un compañero y de un amigo. Finalmente, el ver salir a Romain de entre las llamas hizo que muchos pudieran respirar. Otros como Daniel Ricciardo se mostraron visiblemente afectados por el terrible suceso antes de retomar la carrera.

El expiloto de Haas, ahora en la IndyCar, consiguió salir sin lesiones graves, más allá de unas fuertes quemaduras en sus manos y un esguince de tobillo. Las primeras horas en el hospital fueron las más difíciles para él, pero recuerda de quién recibió un apoyo especial que le marcó para siempre.

La confesión de Grosjean

"El lunes 30 de noviembre me desperté a las seis de la mañana. Alguien había llegado muy temprano y de una manera bastante inesperada: Sebastian Vettel. Estaba preocupado por mí". Así recuerda con este sentimiento una visita en la que el alemán quiso mostrarle todo su apoyo.

"'Seb' es probablemente el piloto del que me siento más cercano. Él está viviendo la misma vida que yo con sus tres hijos y quiere proteger esa vida tanto como sea posible. Cuando le dije que quería correr la última carrera, dijo: '¡No, tienes que irte a casa y descansar!'".

Grosjean regresa al circuito de Bahrein tras su accidente EFE

Esa decisión de cerrar la temporada pilotando en Fórmula 1, restaba solo una carrera del curso, era un deseo expreso de Grosjean para despedirse del 'Gran Circo', ya que en el equipo Haas no habían renovado su contrato y tras el accidente se le cerraba cualquier puerta para continuar: "Le expliqué que era el final de mi carrera y que no quería terminar así".

Así cuenta Romain cómo fueron esos días de trabajo para intentar cumplir su objetivo: "De hecho, comencé a trabajar el martes por la noche con mi psicólogo. Mi deseo, de inmediato, era volver a subirme a un coche de Fórmula 1. Pensé en Abu Dhabi, lo siento Marion, pero lo necesitaba para mí: saber si era capaz de hacerlo, saber lo que iba a sentir, cómo iba a reaccionar".

"Tengo que hacer todo lo posible para intentar volver al coche. Si los médicos me dicen que no es posible, les escucharé, pero debo intentar volver. Debo ser egoísta". Así recuerda Grosjean en su libro aquellos pensamientos que tuvo en la cabeza antes de conocer que, efectivamente, los médicos no le permitieron correr en Abu Dhabi y que su despedida fue salvar la vida en aquel impactante accidente en el que estuvo chocó a más de 220 kilómetros por hora y en el que estuvo dentro de una bola de juego más de 20 segundos.

[Más información: Alpine descubre al verdadero Fernando Alonso: "Da sus opiniones, pero no las impone"]

Sigue los temas que te interesan