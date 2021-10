Alpine busca soluciones tras el desastre de Estados Unidos: "No superamos nuestros problemas"

Alpine sufrió más de lo esperado en el Gran Premio de Estados Unidos. Los baches del trazado de Austin obligaban a configurar en los monoplazas un set up de la suspensión diferente a cualquier otra carrera de la temporada, aspecto en el que a los galos no supieron dar con la tecla y les terminó pasando factura.

El ritmo y el equilibrio del A521 no fue el idóneo ni para Fernando Alonso ni para Esteban Ocon, lo que se tradujo en muy malas sensaciones en el circuito de Las Américas para un equipo necesitado de puntos para ganar su batalla a Alpha Tauri por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Las dos últimas carreras, celebradas en Rusia y Turquía, fueron muy positivas en líneas generales para el equipo con muy buenos sábados y con domingos a la altura del crecimiento expuesto en la segunda parte de la temporada. Sin embargo, Estados Unidos fue un paso atrás que ha supuesto un pequeño cataclismo para los de Enstone, obligado a estudiar con detalle lo sucedido para intentar mejorar de cara al Gran Premio de México.

Fernando Alonso camina por el circuito de Austin junto a su equipo Alpine F1 Team

Al menos, las sensaciones en la carrera fueron mejor que las vividas durante los entrenamientos libres y la clasificación. Fernando Alonso, que tuvo que cambiar de motor, salió en la parte de atrás de la parrilla y tuvo aspiraciones de puntos. Ocon, por su parte, sufrió un toque con Giovinazzi que arruinó su carrera. Tras quedarse ambos fuera de la Q3, ninguno acabó el Gran Premio.

Mejores sensaciones en carrera

"Todo funcionó, creo, bastante bien, tal vez mejor que los entrenamientos libres donde no fuimos competitivos. Pero en la carrera creo que me sentí mucho mejor. Espero que podamos encontrar algunas respuestas. Creo que en la carrera el coche fue mucho mejor, me sentí más competitivo, fui más rápido que los Alfa Romeo, los Aston Martin, incluso que Tsunoda, así que en los entrenamientos libres no fuimos tan rápidos como el domingo". Así comenzaba Alonso su valoración al equipo.

"Aun así, no fuimos tan bien como en Sochi o Turquía, por lo que debemos seguir analizando. Probablemente los baches. La suspensión con la que corres en Austin es muy específica de esta pista por las características de este circuito, así que es algo en lo que no acertamos, y trataremos de analizarlo y volver a nuestra mejor nivel en México".

Fernando se mostró bastante crítico en líneas generales con un fin de semana que les obliga a hacer una gran reflexión sobre lo sucedido: "No creo que la carrera fuera una de las mejores porque obviamente nuestro fin de semana no fue bueno, no superamos los problemas de ritmo y de equilibrio. En general, no fuimos competitivos como los dos últimos Grandes Premios".

Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos Alpine F1 Team

El calvario de Ocon

Por su parte, Esteban Ocon se mostró en la misma línea. Mientras Alonso sufrió una rotura en el alerón trasero, el '31' sufrió un problema con su suspensión y también terminó fuera: "Fue un fin de semana difícil, no fuimos tan rápidos como nos habría gustado. La mía fue una carrera comprometida después del toque con Antonio en la salida, que me dañó el alerón. Pero cuando salí de boxes y estábamos muy atrás, no fuimos lo suficientemente rápidos como para remontar".

"No esperábamos tantas dificultades. Sufrimos bastante con el coche durante los entrenamientos, pero fuimos mejorando en cada sesión. La clasificación no fue tan buena como esperábamos, pero mejoramos mucho desde la FP1, y en la carrera, volvimos a sufrir. Así que tenemos que analizarlo y volver más fuertes".

"Pero es una pista en sí misma muy bacheada en comparación con las demás. Así que hay muchos aspectos que analizaremos". Alpine espera revelar más detalles de lo sucedido y de esa alarmante falta de ritmo de cara a un Gran Premio de México en el que están obligados a recuperar sensaciones de forma drástica.

