Fernando Alonso y su confesión más sincera: "Debí irme antes de la Fórmula 1"

Cómo ha cambiado todo para Fernando Alonso. El asturiano vuelve a ser feliz pilotando un Fórmula 1, pero su realidad era bien diferente en 2018. Aquel fue el año en el que, hastiado, decidió poner punto y final a su etapa en el Gran Circo tras haber perdido la ilusión, como tantas veces ha reconocido él mismo. A vueltas con aquello, el bicampeón del mundo vuelve a hablar de su salida.

Fernando Alonso es protagonista de una entrevista para el diario L'Équipe. En ella relata su frustración por no estar durante años en la lucha por su tercer campeonato mundial y cómo tardó en tomar la decisión de irse de la Fórmula 1: "No tengo ningún remordimiento. Ningún arrepentimiento. Ninguno. Quizá en todo caso es haberme retirado demasiado tarde", cuenta.

Confía que en 2022 se salte con Alpine a los puestos de arriba de la parrilla, pero echando la vista reconoce que tuvo que irse antes de 2018: "Me fui demasiado tarde. Debí irme antes. Ahora es fácil decirlo pero no debí esperar hasta 2018. Debí haberlo hecho en 2015 o en 2016. Dos años antes. Para probar Dakar y resistencia. Me llevó un tiempo madurarlo, quizá demasiado", relata.

Es decir, en la cabeza de Fernando Alonso ya estaba dos o incluso tres años antes de hacerlo el competir en otras disciplinas como el Rally Dakar o las 24 Horas de Le Mans.

Lucha contra la FIA

Respecto a otros temas, Fernando Alonso habla de su lucha particular con algunas decisiones que se toman desde la FIA, como recientemente en el GP de Estados Unidos, y que en ocasiones le han perjudicado en su carrera: "Siempre he tratado de pelear contra las injusticias y siempre las ha habido en función de las nacionalidades ya sea por penalización o por aplicación de la norma".

Como ejemplo pone lo que ocurrió en el Mundial de 2012, en el que compitió en Ferrari contra Sebastian Vettel y Red Bull, los que acabaron llevándose el título: "Sabíamos que su alerón delantero era muy flexible pero ganaron cinco o seis carreras hasta que lo revisaron y se prohibió. Yo perdí el Mundial de 2012 por tres puntos".

Son tiempos distintos y de aquella desesperación, que le llevó a protagonizar momentos tensos como el del "motor de GP2" con Honda, no queda ni rastro. Su foco está puesto en la temporada que viene. Fernando Alonso cree que podrá volver a estar entre los favoritos.

[Más información: La FIA se 'ríe' de Fernando Alonso tras la polémica: "Es irónico, pero..."]

Sigue los temas que te interesan