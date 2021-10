Hamilton: "Experimenté el racismo en mis primeros años en la Fórmula 1 y nadie dijo nada"

Si hay alguien comprometido de forma especial con la lucha contra el racismo en el mundo del deporte ese es Lewis Hamilton. El piloto del equipo Mercedes AMG F1 está muy comprometido con la defensa de las personas de raza negra y en los últimos años ha llevado a cabo muchas iniciativas para intentar defender sus derechos y sobre todo, allanar su llegada hasta la Fórmula 1.

El piloto británico ha destacado en muchos momentos que para él es bastante grave que siga siendo el único piloto negro de la parrilla y que ninguno más haya conseguido llegar hasta ahí, por lo que siempre trabajará para que otras puedan seguir sus pasos y el camino que él ha marcado en los últimos años.

Este ha sido uno de sus grandes retos además de hacer historia, ya que ha conseguido igualar en títulos mundiales a Michael Schumacher y está a solo un paso de convertirse en el piloto con más campeonatos de todos los tiempos. Sin embargo, se considera una persona que ha roto muchas fronteras desde su llegada al 'Gran Circo', interesándose por temas como la sostenibilidad, el medioambiente o incluso la moda, ampliando así el concepto de piloto de Fórmula 1 a un personaje mucho más completo.

Hamilton ayudado por su asesora personal Angela Cullen Reuters

Ahora, el británico se ha sincerado en una entrevista con The Wall Street Journal para hablar del cambio que ha experimentado desde su aterrizaje en el 'Gran Circo': "Recuerdo el primer año en que entré a este deporte y experimenté el racismo de esta multitud y nadie dijo nada".

Hamilton rememora aquella temporada de 2007 en la que tuvo una intensa lucha por el título contra el que fuera su compañero de equipo, Fernando Alonso, y contra Kimi Raikkonen, líder de Ferrari y quien finalmente se terminó llevando el gato al agua. El británico cree que aquellas primeras temporadas fueron clave para llegara su explosión y su cambio de mentalidad, mostrándose más abierto y comprometido con sus luchas personales.

"Había logrado mi sueño, pero no estaba feliz. No podía ser yo y en ese momento no tenía confianza en mí mismo, así que guardé silencio. Reprimimos tanto que no nos damos cuenta del dolor que estamos viviendo". Un sentimiento muy duro el que vivió Lewis en aquellos años tras completar su reto de llegar a la Fórmula 1.

El cambio de Hamilton

Hamilton asegura tener muchas anécdotas en su carrera deportiva en la Fórmula 1 en las que se ha ido dando cuenta de que, como él mismo afirma, le hacen sentirse dentro de "un mundo de blancos". "Hace uno o dos años estaba ojeando fotos de la fiesta del equipo en Mercedes y me di cuenta de que los equipos todavía son blancos. Me preguntaba cómo podría ser esto después de que haya pasado tanto tiempo".

Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de Estados Unidos Reuters

Además, el piloto de Mercedes, que se encuentra en una dura lucha con Max Verstappen por el título mundial, ha explicado que la trágica muerte de George Floyd le hizo estallar de manera significativa y radicalizar aún más sus comportamientos y sus actitudes, intentando involucrar a la Fórmula 1 de manera activa.

"Todo lo que sucedió después de la muerte de George me golpeó duro. No podía creer que tanta gente todavía estuviera callada sobre lo que había sucedido. Estoy dispuesto a correr el riesgo ahora. Ya sea por mi trabajo o mi reputación, no me importa. Quiero que la comunidad negra sepa que estoy escuchando y que estoy detrás de ellos". Un Hamilton consolidado y con mayor se siente capaz de liderar ahora más luchas que cuando llegó al 'Gran Circo' sin fama ni trayectoria en la élite.

