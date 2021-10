Bottas gana en Turquía, Verstappen es líder y Sainz logra puntuar en un día infernal para Alonso

Carrera de locura en el Gran Premio de Turquía. Bottas se llevó la victoria con tensión hasta el final, mientras que Verstappen (nuevo líder del Mundial) finalizó segundo y Sergio Pérez tercero para cerrar el podio. Leclerc, que llegó a ir liderando, bajó hasta la cuarta posición tras pasar por boxes y Lewis Hamilton se tuvo que conformar con un mal quinto puesto después de salir undécimo.

Los pilotos españoles, igualmente, tuvieron un día completamente opuesto. Carlos Sainz (8º) salía último tras cambiar el motor, por lo que el reto que tenía en el Gran Premio era mayúsculo. Fernando Alonso (16º), todo lo contrario, partía con un buen quinto puesto de salida gracias a su gran sábado de clasificación.

Sin embargo, fue comenzar la carrera y cambiar las tornas. Alonso se tocó con Gasly (al que penalizaron) y cayó al decimoséptimo puesto. Luego volvió a chocar, esa vez con Schumacher, y recibió cinco segundos de penalización. Alonso, desde entonces, se asentó entre la decimoséptima y decimosexta plaza sin mayores aspiraciones en carrera. Carlos Sainz, todo lo contrario, empezó cogiendo ritmo desde el principio y se metió en la zona de puntos antes de entrar en las diez vueltas finales hasta finalizar octavo.

Sensacional batalla entre Checo Pérez y Hamilton. Los dos al límite. Los dos dejándose el alma. Precioso 😍



Una de las claves de la carrera estuvo en el asfalto. La lluvia dio una tregua, pero el circuito quedó completamente empapado sin dejar apenas zonas secas. Algo que obligó a controlar el cambio de neumáticos y la resistencia de estos hasta las últimas vueltas. Un duelo de estrategias que acabó siendo determinante en la clasificación final y que mantuvo a los pilotos en alerta para no salirse de la pista.

La carrera, rápida, tenía varios focos. Por el fondo de la clasificación comenzó a remontar Carlos Sainz rondando en muy buenos tiempos. En la zona media, Lewis Hamilton tenía que apretar cuanto antes para meterse en la pelea por el podio. Y fue justo aquí donde se atascó todo. El británico sufrió notablemente, sobre todo con pilotos como Tsunoda, y no consiguió obrar una remontada para enmarcar.

Además, una vez logró superar dicho escoyo, se encontró con un imposible como Sergio Pérez. El mexicano le cerró por completo para evitar su entrada en el podio y Hamilton acabó cayendo a la quinta plaza que supone perder el liderato del Mundial de Fórmula 1. Bottas no tuvo problemas para cruzar la meta y Verstappen, como él mismo confesó al término de la carrera, optó no arriesgar con los neumáticos y no apretar al de Mercedes.

Sainz, carrera perfecta

El piloto español no tenía una jornada nada fácil saliendo desde la cola de la clasificación. Sin embargo, encontró el ritmo necesario para escalar posiciones constantemente hasta fijarse como objetivo entrar entre los diez primeros.

