Marc Márquez: "Uso infiltraciones y antiinflamatorios para soportar el dolor"

Es duro, pero es la realidad que lleva viviendo Marc Márquez durante toda la temporada. Él asegura que no son infiltraciones reales tal y como las conocemos porque siente todo lo que sufren sus hombros, pero necesita algo para mitigar el dolor y sentir fuerza para tirar hacia delante. Es gracias a los médicos y a estos tratamientos por lo que va recobrando la confianza poco a poco.

"En Silverstone no lo hice, pero en Aragón sí. En Aragón, no sólo el domingo, también el sábado. No es una infiltración real. Es un antiinflamatorio que en todo momento sientes lo que está pasando, pero te ayuda a soportar el dolor y a mantener un poquito más la fuerza. No tendría sentido correr infiltrado totalmente. El objetivo es afrontar los fines de semana sin pensar en eso y pilotar sin pensar en el hombro y en gestionarlo. Pero, de momento, no es la situación y tenemos que mejorarlo. Los doctores, de momento, me están dando la paciencia o la tranquilidad de que todo esto va a llegar".

Así de impactante ha sido la confesión que ha dejado Marc Márquez en el circuito de Misano tras los primeros entrenamientos libres en los que ya ha descubierto que su fin de semana poco se va a parecer al de MotorLand, un circuito que por su composición le permitió estar luchando por la victoria con Bagnaia hasta la última curva.

Así trabaja su recuperación

Además, ha narrado cómo es su preparación entre carreras: "En casa me estoy entrenando con la misma gente que en 2019. Mismo plan de entrenamientos, pero es verdad que no puedo seguir todo el plan de entrenamientos porque, normalmente, cuando vuelvo de un circuito, necesito dos o tres días de descanso para el hombro".

"Sólo puedo hacer ciclismo, no puedo trabajar con los músculos porque es doloroso. Es difícil porque cuando tienes carreras seguidas es aún más complicado trabajar. Tras Austin, hay dos semanas ahí en las que intentaremos trabajar más a fondo en el hombro. Pero siempre en el gimnasio".

"Fisioterapia sigo haciendo un día a la semana, en casa. Carlos vive en Madrid con lo que es con otro 'fisio'. Sólo para mantener el nivel. Parece que poco a poco me siento mejor, pero es difícil dar el último paso, encarar el fin de semana sin pensar en el hombro. Ése es mi objetivo: intentar mejorar el nivel para afrontar las últimas carreras, quizá, sin pensar en el hombro. Pero será difícil".

Sensaciones en Misano

Respecto a las sensaciones que ha tenido ya en Misano, asegura que va a ser un fin de semana complicado: El balance del viernes, en general, es bueno, aceptable, dentro de las condiciones. Enseguida, en el primer libre, he entendido mi situación y he entendido que necesitábamos entrenamientos en agua para gestionarme físicamente, ya que cuando llego a esa parte de las curvas 9-10-11-12-13 y 14, que son todo curvas de derechas seguidas, es donde sufro un poco más. Hemos tenido la suerte de que ha llovido. Esto me ayudará a gestionarme durante el fin de semana. No saldrá un fin de semana como Aragón, pero intentaremos poner todo el esfuerzo para que salga un fin de semana aceptable".

Marc recuerda ya con nostalgia Aragón, una carrera donde pudo disfrutar: "Aragón fue un fin de semana muy bueno. El domingo no fue una victoria, pero como si lo fuera. Es cierto que siempre quieres ganar. Y si te gana alguien, quieres saber cómo mejorar. Dentro del box, sabíamos cómo estábamos. Yo sabía cómo estaba y cómo tenía que pilotar y las limitaciones que tenía en carrera. Lo gestionamos bien durante todo el fin de semana y pudimos conseguir un podio que para Honda fue como una victoria, ya que tienes que buscar pequeños estímulos y realistas para seguir con la misma motivación todas las carreras que quedan".

El piloto de Honda reconoce que ha tenido que cambiar su forma de afrontar las carreras: "Sé diferenciar muy bien en qué curvas tengo limitación y en cuáles no. Diferencio, cuando pruebo cosas, en las curvas en las que me siento cómodo y en las que no, en las que puedo pilotar la moto al máximo y en las que no. Por la trazada que voy. Si consigo tener una moto que vaya bien en las condiciones en las que estoy, cuando esté mejor, pues va a ir mejor".

"Puedes suplir muchas cosas de las que ahora no puedo. Estoy en un nivel aceptable para probar cosas y entendiendo lo que necesito. En las dos primeras carreras cuando volví no entendía nada. Ahora, cada vez está más claro y me acerco más a la opinión de los demás pilotos Honda. Por eso estamos probando chasis en fines de semana de carreras".

Por último, deja un pronóstico para la clasificación de este sábado que hace extensible también a una carrera del domingo en la que no descarta ni mucho menos sus opciones de luchar por algo importante si la climatología le echa un cable: "Si es en seco, clasificarse directo a la Q2, que no será fácil. Después, veremos. Si es en agua, se abren todas las opciones".

