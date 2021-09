Valentino Rossi, genio y figura: "Si soy padre yo, lo puede ser cualquiera"

Valentino Rossi se ha sometido al test de La Caja de DAZN. 'Il Dottore', que anunció su retirada al final de la presente temporada, ha hablado de su carrera, pero también de su vida personal con declaraciones como esta: "Si soy padre yo, lo puede ser cualquiera".

Genio y figura, el piloto italiano ha contado algunas divertidas anécdotas y también ha contado cómo es la famosa pizza con mayonesa. Además, también ha sido preguntado si en el motociclismo puede elevarse su figura a las de otros mitos como los de Diego Armando Maradona o Michael Jordan.

De lo que también ha hablado es de la que será su última carrera como piloto de MotoGP. Un momento que traerá consigo muchas lágrimas, sobre todo entre los fieles que le han acompañado a lo largo de su trayectoria profesional. Y hablando de aficionados, no se ha olvidado de sus seguidores españoles.

El porqué de 'El Doctor'

Las razones para no irse a la F1 y seguir en MotoGP hasta los 42

Su mensaje a la afición española

Su retirada



Sudáfrica 2004

"Fue la mejor. Fue una combinación de locura, porque para dejar Honda entonces había que estar ido de la olla. Y mezcla de confianza. No pensaba ganar esa primera carrera".

¿El Maradona o Jordan de las motos?

"Puede ser que lo sea. Esperemos que sí. He tenido una gran carrera y, sobre todo, la gente me ha animado mucho".

Paternidad

"Si soy padre yo, lo puede ser cualquiera. Siempre quise serlo. Espero que este pañal que ponga sea el primero y el último que ponga. No se me da tan mal. Tengo futuro. Veremos cómo va el primero. Mi novia quiere tener más".

Correr en lluvia

"Al principio, no me gustaba. No iba bien. Es cuestión de cambiar el chip. Hay que mantener la tranquilidad. Si quieres ser un piloto fuerte, debes ir fuerte también en agua".

Pizza... ¡con mayonesa!

"Se hace en Pésaro. La pongo en todas. Es en honor al compositor Rossini, que es de allí".

Ser famoso

"Es difícil hacer cosas cotidianas, pero hay cosas más fáciles. Alguna vez, cuando la policía me paró al adelantar fuerte y me ven, dicen: 'Oh, es Valentino'. Y me dejan ir".

Pasión por España

"Para mí, siempre es un gran placer venir a España porque, al final, muchos de los adversarios más fuertes que he tenido son españoles y los españoles están muy apegados a sus pilotos, sus equipos, como los italianos. Y aún con eso a mí en España siempre me han tratado genial. De inmediato, cuando aterrizo en Jerez, Barcelona... ya desde el primero que veo en el aeropuerto me encuentro. Siempre siento un apoyo y un calor increíbles. Y por eso quiero darle las gracias a toda la afición española. Me hacen sentir como si corriera en casa. Y eso es vital porque para nosotros, España tiene mucha importancia porque España es el país número uno del Mundial: la organización de Dorna es española, muchos pilotos son españoles y, además, corres en España cuatro veces al año. Venir aquí y sentirse como en casa es un gran honor y solo puedes decir: 'gracias'".

Casa en Ibiza

"Fui la primera vez y me fascinó tanto que quise comprarme una casa allí. La tengo desde hace 20 años. Con Ángel Nieto me divertía muchísimo. Siempre él aguantaba más que nosotros".

¿Cómo se espera su última carrera?

"Tengo algo de paranoia con Valencia. Allí lo pasaré mal. En Austria, tras anunciarlo, no me afectó demasiado. Allí será más duro porque desde allí mi vida cambiará, dejaré de ser piloto de MotoGP. Aún así, será un momento bonito".

Equipo VR46

"No sé si estará Aramco, pero el equipo sí que seguirá adelante".

¿Competir sobre cuatro ruedas?

"Competir en automovilismo siempre ha sido mi segunda pasión porque es muy similar al motociclismo. Las motos siempre me han parecido más emocionantes, pero también lo son las carreras de coches. Falta ver mi velocidad".

