Verstappen es sancionado con tres posiciones en la parrilla de Sochi tras su accidente con Hamilton

La polémica entre Max Verstappen y Lewis Hamilton no se ha terminado. Seguramente, queden más episodios de aquí hasta que concluya una temporada en la que el título va a estar muy disputado. El Gran Premio de Italia ha sido una muestra más de la enorme tensión que existe entre ambos con un brutal accidente que podría haber tenido consecuencias muy graves para el piloto inglés.

La FIA y dirección de carrera anunciaron que el incidente sería analizado a la conclusión de la prueba y tras una reunión con los dos pilotos, la decisión ha sido tajante. Sanción para Max Verstappen que tendrá una penalización de tres posiciones en la próxima carrera, la que se celebrará en el circuito ruso de Sochi.

Tras la carrera del Gran Premio de Italia, Max Verstappen habló alto y claro de lo sucedido dejando unas palabras realmente fuertes sobre lo que sucedió en una polémica acción que terminó con los dos primeros clasificados del campeonato del mundo fuera de juego. El neerlandés estaba profundamente enfadado y eso que todavía no conocía su sanción.

El accidente entre Verstappen y Hamilton Reuters

"Es desafortunado lo que ha sucedido. Sabíamos que iba a estar ajustado en la curva uno. Estábamos muy cerca en la frenada porque me echó hacia afuera; el siguió yendo a la izquierda para estrangularme y hacerme ir fuera de pista. No esperaba que siguiera apretando, apretando, apretando, porque ni siquiera necesitaba hacerlo".

"Incluso si me hubiera dejado, solo el ancho de un auto, habríamos corrido fuera de la curva 2 de todos modos, y creo que probablemente todavía habría estado al frente. Continuó empujándome cada vez más y más y en un momento no había adónde ir, simplemente me empujó hacia el bordillo de la salchicha. Por eso, al final, nos tocamos, porque el neumático trasero chocó contra su neumático".

Verstappen, además de definir cómo se produjo la maniobra desde su punto de vista, atacó directamente a Hamilton: "Necesitas que dos personas trabajen juntas para hacer una esquina y estamos luchando por la posición. Desafortunadamente, nos tocamos. Si un chico no está dispuesto a trabajar, ¿qué puedes hacer? No va a suceder".

El análisis de Hamilton

Por su parte, Hamilton también analizó lo sucedido e informó de su estado de salud ya que el halo pudo haberle salvado la vida: "Tengo mucho dolor y mi cuello puede ir a peor, aunque lo arreglaremos. Me siento afortunado, doy gracias a Dios por el halo que me ha salvado, a mí y a mi cuello. Fue un golpe fuerte, pero lo único que quería era seguir corriendo".

Hamilton saliendo de su Mercedes tras el accidente con Verstappen en Monza Reuters

Así vio Hamilton lo sucedido: "Yo me aparté en la primera vuelta y no pasó nada. Esta vez estaba delante en la curva uno y teníamos una velocidad similar. Yo estaba delante antes de ir a la segunda curva y él perdió el control en el piano e impactó conmigo. Cuando le vi bajarse del coche y seguir así me sorprendió. Lo primero que se hace en estas circunstancias es saber si el otro piloto está bien".

Los dos pilotos han creado ya una rivalidad impresionante que es historia de la Fórmula 1: "Tengo que pensar, creo que nunca me había golpeado un coche en la cabeza antes. Es un shock para mí, si ves las imágenes. Y llevo muchos años corriendo. Estoy agradecido por seguir aquí. Esto va a seguir hasta que aprendamos. No tengo una historia de incidentes como este. Al final, cuando te escapas de cosas como esta sigues haciéndolo. No sé lo que harán los comisarios, pero lo sabremos pronto".

