Fernando Alonso: "Tengo ganas de la clasificación al sprint en Monza, va a ser diferente a Silverstone"

Fernando Alonso terminó sexto en el Gran Premio de Países en Bajos en el espectacular trazado de Zandvoort y ahora llega otro circuito también increíble, este mucho más mítico. Se trata de Monza, la catedral de la velocidad para la Fórmula 1. Y el asturiano espera poder repetir otro gran resultado.

El piloto español de Alpine sabe lo conseguido en la casa de Max Verstappen no fue un resultado real, ya que contaba con los problemas padecidos por los McLaren y que estuvieron atrás durante toda la carrera y con el percance sufrido por un 'Checo' Pérez que no pudo calificar ni en la Q2 ni en la Q3.

Por ello, y aunque no pierde la perspectiva de que el objetivo es siempre estar en los puntos y a partir de ahí soñar, espera la carrera de Italia con nervios y sensaciones positivas. Cuando está en racha no ve la hora de volver a subirse al monoplaza y este año le está pasando muy a menudo.

Además, Fernando anuncia emociones fuertes de cara a una carrera que celebrará la segunda clasificación al sprint de la temporada, ese nuevo invento que se estrenó en Silverstone y que dejó un gran sabor de boca al asturiano, que pudo sacar todo su talento para exhibirse tanto en la propia semi-carrera de 100 kilómetros como en el posterior Gran Premio aprovechando su buena posición de salida.

Pero Alonso advierte que habrá diferencias y que hacer un buen tiempo el viernes será fundamental al tratarse de un circuito en el que los adelantamientos están muy, muy caros: "Tengo ganas de esta clasificación al sprint también. Va a ser diferente a Silverstone probablemente porque en Monza no es tan fácil para adelantar".

"Va a ser otro test para el formato y ojalá lo podamos mejorar para el futuro también. Creo que lo que sentimos en Monza son los baches y el aire que entra en el cockpit". La Fórmula 1 tendrá que estar muy atenta a lo que suceda en el trazado italiano porque se pone en juego el futuro de estas nuevas pruebas para mejorar el atractivo de la competición.

Tirando de su sapiencia habitual y de su amplia experiencia, Fernando ha sacado a relucir un análisis personal de lo que es el trazado de Monza, uno de los más particulares y especiales del Mundial: "La visibilidad cambia también porque a esas velocidades todo se vuelve más estrecho y deja de estar enfocado, así que es una vuelta con adrenalina bastante alta en Monza".

"Me gusta Ascari, me gusta Lesmo. Me gusta la salida, el ambiente en la salida es algo diferente en Monza. Sé que no es una curva, pero para mí ese momento de la carrera es especial". Alonso llega emocionado a Monza y después de haber tenido un pequeño conflicto con su compañero de equipo, Esteban Ocon, a quien dio una verdadera lección en Zandvoort.

El análisis de Ocon

Por su parte, el otro piloto de Alpine también ha analizado el Gran Premio: Va a estar bien probar el formato nuevo. Lo hicimos en Silverstone y a nosotros nos fue muy bien. Fernando hizo una súper salida, yo hice una buena salida y también gané posiciones. Recuerdo que había muchos nervios ese fin de semana, así que vamos a tener que emplear mucha de nuestra energía. Está bien correr tras la estela de otro coche".

"Cuando vas solo, es menos divertido porque no vas tan rápido, pero en carrera es una locura lo rápido que vas. Está bien ir rápido, pero tienes que parar en algún momento porque frenar no es tan divertido cuando llegas a esa velocidad con baja carga aerodinámica. Mi parte favorita es Ascari. Siempre es complicada, siempre vas al límite, así que definitivamente esa parte".

