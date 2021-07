Fernando Alonso lanza un aviso a Red Bull y Verstappen: "Tienen que ser cautos con Mercedes"

La Fórmula 1 está viviendo un paradigma completamente nuevo. A pesar de que el objetivo de Red Bull era pelear este año por el título, de hecho si no lo hacían corrían el riesgo de perder a Max Verstappen, pocos esperaban que pudieran conseguirlo. Pero lo han hecho y en estos momentos son el equipo a batir.

De momento, Verstappen lidera el campeonato de pilotos y Red Bull hace lo propio con el de constructores. Han conseguido darle la vuelta a la tortilla, crear una Fórmula 1 completamente nueva y ya amenazan la hegemonía de los de Brackley en la era híbrida donde han levantado los últimos siete títulos.

Por ello, y a pesar de que el bajón ha sido considerable, nadie en el 'Gran Circo' se fían de ellos y ya hay una corriente que se ha empezado a extender de manera bastante alarmante. El pensamiento de que se ve a Red Bull muy confiado en su actual posición respecto a Mercedes ha inundado la Fórmula 1 y eso podría ser un peligro para ellos.

Lo cierto es que en las últimas cinco carreras se han convertido en los absolutos dominadores con cuatro victorias de Verstappen y una de 'Checo' Pérez el día que el neerlandés no pudo estar en el podio por un reventón de sus neumáticos en Bakú. Además, no solo tienen el mejor ritmo de carrera y realizan los mejores pit-stops, sino que son los más fuertes a una vuelta en casi todas las clasificaciones.

Es lógico que saquen pecho en su situación actual, pero el riesgo de que puedan tener un exceso de confianza que se pague caro está ahí. De hecho, en Mercedes esperan que así sea y por ello quieren dar un golpe en la mesa en Silverstone, circuito que históricamente se les ha dado mejor que el Red Bull Ring y para el que preparan grandes mejoras para el W12.

La reacción de Mercedes

En esta línea han apuntado pilotos tan experimentados como Fernando Alonso o Nico Hulkenberg, quien esperan todavía esa reacción de campeón del equipo de Toto Wolff: "Mercedes fue irregular en la pretemporada, pero luego ganaron las primeras carreras, algo que fue sorprendente. Ahora parece que Red Bull tiene algo de ventaja, pero tienen que ser muy cautos con Mercedes".

Así valora la situación actual el campeón español, quien además añadía lo siguiente: "Será un año apretado entre ellos y divertido para el espectador. Hay una pequeña chispa que cambia entre fin de semana y fin de semana, y eso es lo que te mantiene alerta".

Por su parte, Nico Hulkenberg apuntaba en una línea muy parecida a Alonso, dando todavía alas a Mercedes en su lucha por el título en unas declaraciones a RTL: "Todavía no ha acabado, yo no descartaría a Mercedes en absoluto. Todavía tienen un as debajo de la manga, sobre todo, en cuanto a mejoras del coche".

Además, quien fuera candidato al asiento que quedó libre tras la salida de Alexander Albon de la casa austriaca, explica así el crecimiento de los de Milton Keynes: "Es muy simple, Red Bull tiene el coche más rápido en estos momentos. Los papeles se han invertido respecto a los años anteriores. Red Bull ha perdido menos tiempo durante al invierno que Mercedes por el cambio de reglamento, eso les ha permitido estar por delante de ellos".

