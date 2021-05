Vettel avisa a Verstappen: "Yo no puedo darle ningún consejo sobre Hamilton, a mí me ganó"

Sebastian Vettel ha sorprendido a todos por su sinceridad en el Gran Premio de Mónaco. El piloto alemán, uno de los pocos de la parrilla de la Fórmula 1 que sabe lo que es ganar el título junto a Hamilton, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen, ha sido el último en opinar sobre la rivalidad que están manteniendo el británico y Max Verstappen.

El ahora corredor de Aston Martin tiene el honor de haber sido el último gran rival de Hamilton en la lucha por el título, aunque sus disputas queden ya muy lejos debido a la caída de su rendimiento que le han hecho perder posiciones de privilegio en la parrilla. Por ello, Vettel ha sido preguntado por la rivalidad actual que mide a los dos líderes de la clasificación de pilotos.

El corredor alemán se ha mojado y de qué manera, ya que han sorprendido y mucho sus palabras en las que ha sido totalmente sincero con su punto de vista, incluso dejándose en mal lugar a sí mismo. Vettel ha opinado de esta forma sobre una disputa que de momento domina Hamilton por 3-1 y que tendrá en Mónaco una nueva entrega.

Hamilton dando caza a Verstappen en el Gran Premio de España de F1 Reuters

La prensa le ha pedido a Vettel un consejo como último piloto capaz de ganar un Campeonato del Mundo con la escudería Red Bull. Sin embargo, aquellos títulos no fueron ganados directamente contra Lewis Hamilton, quien todavía no había comenzado su hegemonía.

"No le puedo dar ningún consejo. Obviamente yo no tuve éxito contra él... Lewis me ganó, ¡así que es mejor no darle ningún consejo! Supongo que Max quiere triunfar. Es un año largo, hay muchas carreras así que no sé... Esto no funciona así. No le puedo aconsejar".

Vettel, que se muestra ahora más profundo y reflexivo que en su etapa dorada en la Fórmula 1, no ha dudado en reconocer que él no pudo nunca con el británico y que por ello no es una voz autorizada en ese ámbito. Aún así, el corredor de Aston Martin augura una lucha hasta el final, aunque él no podrá estar muy pendiente de ella.

Lo que no espera entre Lewis y 'Mad Max' es un accidente intencionado, ya que tal y como cuenta 'Seb', nadie en la Fórmula 1 adelanta buscando hacer daño al rival. Puede pasar, porque son lances de carrera y de una rivalidad, pero Vettel confía en que el conflicto no vaya a más fuera de la pista para quitarle la razón a aquellos que esperan una desgracia de este tipo.

Verstappen y Hamilton se saludan tras el Gran Premio de Portugal Reuters

Destaca su talento

"Realmente no les estoy observando en la lucha que están sosteniendo. Estoy lo suficientemente ocupado con lo mío.Pero creo que la gente que no está dentro de esto no se da cuenta de la facilidad con que las cosas pueden salir mal sin ninguna intención. Creo que nadie adelanta con ganas de generar un conflicto. A veces quieres pasar o defender tu posición y estás jugando con muy poco margen y hace falta muy poco para equivocarte".

"Hasta ahora lo han hecho muy bien y muestra la clase que tienen ambos. No veo por qué se puede estar tan emocionado de esperar un choque. Se debería estar emocionado de que hayan logrado correr tan cerca e intensamente sin chocar. Esa es la habilidad, no chocar. Parece más emocionante cuando hay pedazos volando, pero los pilotos nos divertimos cuando estamos al límite y somos capaces de dominar la situación".

Por último, el corredor alemán tetracampeón del mundo de Fórmula 1 no quiso dar el nombre de un ganador para la batalla, aunque se congratula de que por fin haya una pelea equilibrada: "No he visto gran cosa porque estaba muy lejos de ambos. En última instancia, tienen un ritmo muy similar y si estás muy cerca, entonces estás luchando por el mismo lugar en la pista con más frecuencia. Es genial ver que están luchando por el liderato dos pilotos en dos coches diferentes. Obviamente, veremos cómo se desarrolla este duelo a lo largo del año".

