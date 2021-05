Fernando Alonso se va contra el muro en Mónaco y rompe su alerón

Muchos apostaban a que el primer piloto que se iba a ir contra el muro en el Gran Premio de Mónaco iba a ser Nikita Mazepin, peor no ha sido así. Fernando Alonso se ha dejado el alerón delantero en la curva 'Anthony Noghès', la última antes de la recta de meta del circuito urbano de Montecarlo. El español ha podido continuar y ha tenido que dar toda una vuelta con esta parte de su coche rota, provocando un 'Virtual Safety Car'. No empieza con buen pie el fin de semana para el español.

El español llevaba varios minutos rodando por el trazado del circuito monegasco, en el que no corría desde 2018. La Fórmula 1 también regresa a esta localización después de que en 2020 no se corriera por culpa de la pandemia. Ambos disfrutan incluso de público en las gradas del Principado, los mismos que han sido testigo del primer accidente del fin de semana con Alonso como protagonista. Por suerte no afectó al coche más allá de ese alerón.

El asturiano regresó al 'box' y los mecánicos repararon y cambiaron la parte del coche dañada para que pudiera seguir en pista y acumular minutos de experiencia. Las pruebas con los neumáticos blandos y medios es vital para conocer el rendimiento de ambos durante la carrera, así como para la clasificación. Conocer cuál es el compuesto con el que pueden sacar más rendimiento hará que los pilotos den un paso adelante de cara a obtener el mejor resultado en la prueba.

No fue el único español en 'besar' las protecciones, ya que Carlos Sainz Jr, que mostró un buen rendimiento en esta primera tanda, también perdió el control de su coche y tocó uno de los muros antes de llegar a la última curva. El circuito de Mónaco lleva al límite a los pilotos cuando buscan aprovechar la pista en todo su ancho y ambos lo han comprobado en esta primera prueba. Mejor que suceda ahora y no durante la carrera o la clasificación.

