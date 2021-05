El viral discurso de la alcaldesa de Jerez en MotoGP: "Recibimos two Grand Premio and..."

La importancia del Circuito Ángel Nieto en el campeonato de MotoGP es trascendental. Todos los años deja grandes carreras este trazado y, sobre todo, lo que consiguió la temporada pasada fue elogiable. Albergó los dos primeros grandes premios de la campaña marcada por la Covid-19 y eso no ha sido ajeno para DORNA. La empresa que organiza el mundial ha condecorado al circuito y a la ciudad como el mejor Gran Premio de 2020.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha sido la encargada de recoger el premio este sábado en un acto en el que estuvieron varios pilotos y el CEO de DORNA, Carmelo Ezpeleta. El vídeo del discurso que elaboró la edil ha corrido como la pólvora por las redes sociales al hacerse lo que se ha conocido como "un Ana Botella". Así se han mofado muchos usuarios de Twitter del inglés de la responsable de la ciudad gaditana.

Sánchez improvisó y, en estos casos, suele salir mal: "Thank you very much for this... recognation. 2020 was a very special días' Eehm... Jerez recibió two Gran Premio at... es... echamos mucho de menos a shoot de fans to gate for Jerez, but in 2022 the next year I am waiting for ten without pandemic and on person. It is very important to us. Thank you very much". Las caras de algunos de los asistentes al acto también evidenciaron el bochorno del momento.

As with every circuit that hosted a GP in 2020, Jerez receives the Best Grand Prix award!



Thank you for entertaining us and keeping us safe in difficult times ️#SpanishGP pic.twitter.com/pONbUTmNrN — MotoGP (@MotoGP) May 1, 2021

Más allá de lo sucedido con Marc Márquez en aquel gran premio donde sufrió la grave caída que le tuvo todo el año fuera de las pistas de motociclismo, el ejemplo de esta carrera sirvió para que el resto pudiera ir completando el mundial. La labor del circuito de Jerez fue admirable para albergar el gran premio que marcaría la vuelta a la normalidad. Este año todavía no ha podido volver el público, que será el último paso que marcará el punto y final a la etapa de la Covid-19 en este entorno.

[Más información: Marc Márquez vuelve a la curva 3 de Jerez: el momento de pasar página y probarse para el Mundial]