Vettel y la amenaza de la retirada: el ocaso de un campeón que revive sus fantasmas en Aston Martin

¿Qué le pasa a Sebastian Vettel? O, mejor dicho, ¿qué le sigue pasando? El tetracampeón del mundo no levanta cabeza y su nueva aventura en Aston Martin, donde debía recuperar la ilusión y las ganas por competir, se están convirtiendo en otra gran pesadilla, en otra acumulación de malos resultados y, sobre todo, de malas sensaciones sobre la pista. El monoplaza tampoco le está ayudando, ya que el AMR21 es una sombra de lo que era el Force India en el inicio de la pasada temporada.

El curso 2020, la Fórmula 1 lo comenzó con duras críticas al monoplaza creado bajo el imperio de Lawrence Stroll y su polémico parecido con el Mercedes que había llevado a Hamilton hasta su sexto título. Sin embargo, este año, Aston Martin ya ha reconocido que la nueva reglamentación para 2021 les ha pillado por sorpresa y que no han sabido adaptarse todavía a las nuevas circunstancias. Lo que no ha cambiado de un año para otro, ya sea con el rojo Ferrari o con el verde de su nueva escuadra, es que Vettel sigue dando sensaciones de vivir un calvario.

Vettel está acabado

El feeling que transmite el campeón del mundo germano no es el mejor, qué duda cabe. Ni sobre el monoplaza ni fuera de él, Vettel no da visos de recuperar su magia y de poder mantener peleas allá donde le lleve la clasificación. Llama mucho la atención la apatía con la que encara sus nuevos retos, aunque sean mucho más pequeños de los que él pudiera soñar o haber imaginado.

Vettel camina por el paddock del circuito de Imola Reuters

La diferencia entre Vettel y otros pilotos como Fernando Alonso o Kimi Raikkonen, también campeones del mundo, es que, aunque se encuentren en la zona baja de la tabla, siguen dándolo todo y peleando al máximo por cada centímetro de pista y por cada posición ganada. Y la realidad es que Vettel eso no lo ha hecho y no lo está haciendo. Peor parado sale de comparaciones con otros pilotos que todavía no han saboreado las mieles del éxito, que tienen juventud, vitalidad e ilusión y que pelean hasta el extremo por quedar una posición más arriba o por sumar un punto más. Vettel, con un AMR21 que no despega, todavía no ha brillado más que en un par de lances en el circuito de Sakhir donde se entregó a las batallas.

Esta sensación de caída en picado que lleva arrastrando desde sus últimos años en Ferrari donde Leclerc le robó todo el protagonismo le ha llevado a coleccionar durísimas críticas del mundo del motor que sin duda le estarán hiriendo en su orgullo. Por mucho que pretenda hacer oídos sordos, este tetracampeón del mundo ha recibido ataques que casi no se recuerdan.

Alguno como Ralf Schumacher, hermano del 'Kaiser', llegó a afirmar que la situación de su compatriota le producía pena, sin duda un comentario extremadamente duro. Señalaba a su extrema sensibilidad cuando las cosas van mal, como le sucedió en Ferrari, y a la falta de confianza que ha vivido con sus últimos coches, tal y como le ha pasado con Aston Martin desde su llegada, donde no pudo probarse en sesiones de test privadas para conocerlo más y donde tampoco rindió en pretemporada, donde perdieron muchísimo tiempo por problemas mecánicos. Aunque muchos todavía confían en que Vettel vuelva a ser el que era y vuelva a demostrar su gran talento, la última crítica recibida de Jason Watts asegurando que está acabado ha sido el detonante que ha hecho explotar el ‘caso Vettel’ y que lo ha puesto encima de la mesa de una forma flagrante, señalando el posible final de su carrera.

Vettel en la rueda de prensa del Gran Premio de la Emilia Romaña Reuters

Lejos de los mejores

Si Sebastian Vettel está acabado o no es algo que tendrá que decidir el propio Vettel y su actual equipo, Aston Martin, ya que un posible movimiento a final temporada parece bastante extraño. Aunque en la Fórmula 1 nunca se puede decir nunca y todo cambia de la noche a la mañana. Sin embargo, echando la vista atrás y mirando en el tiempo, la realidad es que Vettel no solo parece haber perdido su magia, sino que lleva mucho, mucho tiempo alejado de los mejores, y eso a los campeones les pasa una factura tremenda.

El nombre de Sebastian Vettel lleva mucho tiempo alejado del de los líderes de la parrilla donde Hamilton y Verstappen solo dejan hueco para las tímidas incursiones de Valtteri Bottas. Además, hay nombres que se están haciendo mucho más habituales de las primeras posiciones como los de Ricciardo, Lando Norris, 'Checo' Pérez, Carlos Sainz o su antiguo compañero Charles Leclerc, quien fue el primero que comenzó a crear, junto a su bajo rendimiento, el ocaso de Vettel. Hasta Fernando Alonso con su simple regreso ha generado más ilusión que 'Seb' este invierno y eso que ruedan en posiciones parecidas, pero las sensaciones son muy diferentes.

Vettel, que hasta hace no mucho pilotaba para la escudería con más historia de la Fórmula 1, solo ha ganado una carrera en las últimas tres temporadas, ya no es habitual del podio y hace mucho, mucho tiempo que ya no pelea por el título mundial. La caída de Ferrari tras sus tres victorias consecutivas en 2019 se llevó por delante también al genio alemán que soñaba con alcanzar a su ídolo Michael Schumacher y sus siete títulos.

Michael Schumacher, durante un Gran Premio de Fórmula 1 REUTERS

El corredor germano, que todavía ostenta multitud récords en la Fórmula 1 de sus años de gloria en Red Bully que sigue siendo el campeón del mundo más joven de la historia, no ha tenido tampoco el inicio soñado en su aventura en Aston Martin donde fue 15º en su primera carrera en Bahrein mientras que tuvo que abandonar en Monza por problemas en su monoplaza. De momento, es su compañero Lance Stroll quien da la cara por la escudería habiendo sumado sus 5 puntos con un meritorio octavo puesto tras salir desde la décima posición de la parrilla en el trazado italiano y manteniendo la pelea con Alpine y Alpha Tauri, sus rivales directos en estos momentos por rendimiento tras el acelerón de McLaren y Ferrari.

Estado físico y anímico

La trayectoria de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 está tocando a su fin de manera irremediable y el paso a Aston Martin no ha sido el impulso tanto anímico como deportivo que necesitaba. Aunque sea difícil de imaginar porque ha sido uno de los más grandes de siempre, al menos con los números en la mano, es una realidad palpable que hay que empezar a diseñar una parrilla del 'Gran Circo' sin uno de sus grandes campeones. La retirada está a la vuelta la esquina si su aventura con los monoplazas verdes no da un giro de 180 grados.

Ya en pretemporada, en sus primeras apariciones en la fábrica de Silverstone, su estado físico llamó la atención y dejó la mayor prueba del deterioro que ha sufrido 'Seb' con su sufrimiento en los últimos años. Sus avanzados signos de alopecia, disimulados ahora por un look con el cabello más largo, hicieron saltar las alarmas y confirmaron la caída a los infiernos de un ídolo que, en su recta final en Ferrari, vivió un auténtico calvario que le dejó incluso al borde de un estado casi depresivo, completamente abatido y roto, sin ilusión ni ambición por competir.

Sebastian Vettel, con Aston Martin Reuters

Desde que la escudería Ferrari le comunicó que no tenían intención de renovarle, Vettel empezó una carrera de supervivencia en la Fórmula 1 porque la posibilidad de verse sin un asiento en 2021 era real. La relación entre equipo y piloto se rompió totalmente y se hizo cada vez más tensa. Para colmo, el anuncio de su llegada a Racing Point en fechas muy cercanas a la celebración del aniversario de 1000 grandes premios de Ferrari que se celebró en Florencia terminó provocando un terremoto absoluto entre el alemán y la que había sido su casa tras su salida de Red Bull.

En los últimos años, Vettel ha visto como ha ido perdiendo protagonismo e importancia en la Fórmula 1 a pasos agigantados. Tras ganar cuatro campeonatos consecutivos con los de Milton Keynes, llegó a Ferrari para devolver el esplendor perdido a los italianos, pero solo pudo asistir en primera fila al nacimiento de la hegemonía de Mercedes y sus siete campeonatos consecutivos, lo que supuso un golpe terrible para él. Se marcharon su objetivo de poder igualar a Schumacher e incluso perdió protagonismo en su propia casa, en Alemania, que pasó a ilusionarse con nombres como el de Rosberg o ahora con el de Mick Schumacher, dejando de ser un activo y un reclamo para la F1 en su país.

¿Y ahora qué?

Sebastian Vettel, salvo catástrofe mayúscula, terminará la presente temporada con Aston Martin buscando un mejor resultado que el del año pasado cuando finalizó el mundial en decimotercera posición con solo siete carreras entre los diez primeros, dos abandonos y 33 puntos. Y al final de la temporada deberá tomar la que seguramente sea la decisión más complicada de toda su carrera profesional. Habrá que ver si su rendimiento le permite continuar un año más en su actual proyecto o si decide dar un nuevo cambio para reinventarse por completo. Lo que parece casi imposible es que algún equipo se pueda interesar por su situación, al menos con las aspiraciones deportivas y económicas de un piloto a la altura del alemán.

Si Vettel se quedara sin equipo o si llegara a perder la ilusión por completo, aparecerían dos opciones principalmente en su horizonte, tomarse un tiempo sabático o fuera de la Fórmula 1 para después regresar, algo que ya ha hecho Fernando Alonso, o dejar el 'Gran Circo' de forma definitiva. De cualquier forma, Vettel tendría la oportunidad de dejar definitivamente la competición y las carreras a los 34 años o tomar la decisión de afrontar nuevos retos, y ahí alternativas no le faltan.

Vettel con su nuevo Aston Martin AMR21 Aston Martin F1

Sin duda alguna, la más factible sería la de pasarse a la Extreme-E, la nueva competición de la Fórmula E en su versión más extrema en la que Nico Rosberg, que posee un equipo al igual que Lewis Hamilton, ya le ha ofrecido un puesto, asegurando que tarde o temprano 'Seb' terminará probando suerte en esta apasionante competición. Además, los valores de preservar el medioambiente y la sostenibilidad que promulga esta competición concuerdan mucho con la conciencia ecologista que tiene Vettel, quien recientemente se ha definido como gran admirador de Greta Thunberg.

Una última opción, esta quizás más remota, sería la de retomar una pasión que siempre ha tenido Vettel, los rallys, e incluso terminar probando suerte en el rally más espectacular y complicado del mundo, el Dakar, siguiendo así los pasos, una vez más, de Fernando Alonso. Sin duda, no le faltarán alternativas a un piloto de la talla de Vettel que no consigue remontar el vuelo en la Fórmula 1 y que cada vez está más cerca del adiós definitivo, aunque habrá que ver si es capaz de hacerlo mostrando al menos una imagen positiva.

