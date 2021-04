Alpine promete mejoras para Fernando Alonso en Portugal y Barcelona

Al equipo Alpine F1 se le empieza a acabar el tiempo de las promesas con la imperiosa necesidad de pasar a las realidades demostrables en la pista. Al igual que sucedió en Imola, y como suele suceder cuando la Fórmula 1 llega a Europa, la escudería francesa asegura tener "mejoras prometedoras" para su A521 con el que Fernando Alonso y Esteban Ocon llevan peleándose desde que empezó el curso.

El piloto francés ha afirmado recientemente que es cierto que en Italia empezaron a sentirse mejor con el coche con las nuevas piezas que los de Enstone introdujeron en sus monoplazas, pero que todavía les queda mucho recorrido por hacer. Alpine estuvo haciendo muchas pruebas durante el fin de semana en Imola y ahora se espera que los nuevos programas implementados empiecen a dar sus frutos.

Lo que antes era parte de una evolución lógica comienza a ser una necesidad imperiosa ya que tal y como ha demostrado la pista, Alpine no tiene todavía fortaleza suficiente para consolidarse en la zona de puntos, cuanto menos para pelear con escuderías como Ferrari o McLaren que ya miran de tú a tú en algunos momentos a Mercedes y Red Bull.

Fernando Alonso y Ocon ruedan entre la lluvia de Imola Alpine F1

Los galos solo han podido sumar tres puntos en dos carreras y todo gracias a la sanción sufrida por Raikkonen en el Gran Premio de la Emilia Romaña, la cual permitió a Alonso entrar en la zona de puntos y a Ocon ganar una posición. Sin embargo, tal y como afirmó Alonso tras la conclusión de la clasificación en la que solo pudo ser 15º, les faltaba velocidad y era un hecho que no estaba ahí, a pesar de las mejoras del coche.

Ahora, con Portugal y Barcelona en el horizonte, desde Alpine vuelven a asegurar que en efecto tienen un paquete de mejoras que deberán desarrollar en las próximas dos carreras, aunque las referencias que ya tienen de las pruebas que han hecho son que se experimentarán un crecimiento y que el A521 dará esas señales positivas tan necesarias.

Las mejoras prometedoras

"Tenemos un número de piezas de test para evaluar y pendientes de análisis que están sobre la marcha y que parecen prometedoras. Cuando llegamos a los test de pretemporada, sabíamos que experimentamos 'viento en contra' durante el invierno con el cambio en la reglamentación, pero también encontramos algunos temas en el túnel del viento que nos ralentizaron en términos de desarrollo. Sabíamos que no tendríamos el mejor invierno posible. Por lo tanto, no esperábamos milagros. Esperábamos estar a la defensiva en términos de ritmo y los test lo confirmaron". Así lo ha expresado Marcin Budkowski, una de las cabezas visibles del proyecto galo.

A pesar de que la imagen de cara al exterior no ha sido buena, en Alpine están tranquilos porque sabían que el inicio del curso no sería fácil y que no están por debajo de lo esperado, lo cual sí sería preocupante: "Curiosamente, terminamos prácticamente donde pensamos que terminaríamos, pero nos equivocamos con algunos de los coches que estaban delante de nosotros y algunos de los coches que acabaron detrás de nosotros".

Fernando Alonso entrando en su A521 Alpine F1

De momento, los de Enstone están siguiendo un plan trazado a principios de año con el que mantienen la calma: "En lo que se refiere a reaccionar, la mayoría de las mejoras ya estaban planeadas. No se vuelve a hacer un alerón delantero o cosas así en dos semanas, sólo eran nuestras mejoras planeadas. Algunas de las otras cosas que estamos probando aquí son los resultados del test de Bahrein y de la carrera. Estamos esforzándonos mucho para intentar mejorar nuestro rendimiento y está claro por la cantidad de mejoras que llevamos a Imola. Pero antes que nada, estamos más atrasados de lo que nos gustaría estar, por lo que se necesitarán un poco más de algunas mejoras, y luego no espero que todos los demás estén esperando que traigamos mejoras".

Desde Alpine saben que no solo ellos están trabajando para mejorar su monoplaza ya que, tal y como Fernando Alonso afirmó en Imola, si todos trabajan y el salto de Alpine no es suficiente para reducir la distancia, el trabajo no habrá servido. Marcin apunta en la misma línea y espera un crecimiento significativo para reducir la brecha: "Todo el mundo va a mejorar su coche, así que es una carrera relativa. Parece que el coche va a progresar con las mejoras que traemos, pero tenemos más trabajo por hacer en las próximas carreras para aportar un poco más".

[Más información: Ocon desvela la condición que puso a Alpine cuando se enteró del fichaje de Fernando Alonso]