Ocon desvela la condición que puso a Alpine cuando se enteró del fichaje de Fernando Alonso

El equipo Alpine de Fórmula 1 progresa, aunque lo hace muy despacio. Más despacio de lo que le gustaría a los aficionados y de lo que le gustaría a sus dos pilotos. El conjunto galo tiene detrás a toda la afición francesa, histórica en el mundo del motor, pero también a toda la hinchada española, ya que el regreso de Fernando Alonso al 'Gran Circo' se está siguiendo con especial entusiasmo.

Sin embargo, las críticas no dejan de aparecer al ver el bajo rendimiento que ha obtenido el equipo francés en las primeras carreras del año. La ilusión de todos es que Fernando pudiera pelear por el título mundial en su regreso a la Fórmula 1 y, aunque en todo momento se ha emplazado a 2022 como el inicio de ese sueño, muchos esperaban ya que el camino ascendente comenzara en este 2021 en el que de momento el balance ha sido más bien bajo.

De momento, tras la serie de test más corta de la historia en Bahrein y tras dos carreras celebradas, Alpine es séptimo en el mundial de constructores con tan solo tres puntos en su casillero. Además, dos de esos puntos han llegado fuera de los circuitos, ya que tras la sanción sufrida por Raikkonen en Imola, Alonso sumó su primer punto del campeonato y Ocon sumó otro al que ya había conseguido en la pista. En total, triplicaron su botín pasando de uno a tres.

Fernando Alonso rueda con su Alpine en Imola Reuters

La cruda realidad es que equipos como Aston Martin o Alpha Tauri están por delante, Ferrari y McLaren muy por delante, y otros como Alfa Romeo están tan a la par que son capaces de batirles en la pista como sucedió en Imola, aunque finalmente la sanción del piloto finlandés sirvió para dar a Alpine su primer pequeño impulso en un Gran Premio para que el que había preparado algunas mejoras.

Esta situación tan delicada tiene muy preocupados a sus pilotos tal y como ha transmitido el compañero de Fernando Alonso Esteban Ocon, quien de momento se mantiene por delante del español. Ha conseguido terminar las dos carreras y en Imola terminó superando al ovetense tanto en clasificación como en carrera: "Creo que tenemos nuestro lugar entre los 10 primeros, eso está claro. No fue una carrera sencilla como tampoco lo fue el resto del fin de semana. Creo que teníamos el potencial para ser séptimo y octavo, algo así; el ritmo en seco era realmente bastante sólido, éramos más rápidos que los Alfa Romeo".

Ocon saca pecho

Ocon asegura que poco a poco van notando los famosos progresos que se han anunciado y que ya en Imola, tanto Fernando como él pudieron sentirse mejor con el A521: "No estamos donde queremos estar exactamente, pero hemos dado un paso este fin de semana con el resultado que hemos obtenido. Nos hemos sentido bien con el coche, Fernando y yo, y queremos sumar más puntos en la próxima carrera".

Ocon rueda por delante de Fernando Alonso en Imola Alpine F1

El piloto francés nacido en Évreux no solo ha destacado ese pequeño avance de la escudería del rombo, sino que también ha querido sacar pecho con su trabajo. El compañero de Alonso siente que está demostrando con su pilotaje por qué se le tiene la misma consideración dentro del equipo que al asturiano, todo un bicampeón del mundo: En nuestro equipo se nos trata por igual, por igual en cuanto a lo que tenemos en el coche y en cuanto a cómo se nos escucha, lo cual es muy importante".

Además, no ha dudado en confesar que, cuando se enteró de la llegada de Fernando Alonso tras la salida de Ricciardo a McLaren, se alegró mucho, pero exigió ser tratado en las mismas circunstancias: "Fue un punto muy claro por mi parte, fui muy claro: quiero que me escuchen tanto como a Fernando. Obviamente, aporta su gran experiencia, y eso siempre es un plus, pero en cuanto hablamos de los detalles con el coche, estamos igualados en ese punto".

