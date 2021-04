Fernando Alonso saca conclusiones positivas en Imola: "Cerquita de los puntos, estoy contento"

Fernando Alonso no ha tenido una carrera fácil en Imola como casi ningún piloto. Sin embargo, a las inclemencias del tiempo, la dificultad del circuito y los mil problemas que tuvo el segundo Gran Premio de la temporada entre accidentes, salidas, neumáticos y banderas rojas, al español se le unió el pobre rendimiento de un Alpine que todavía no despega, cosa que sus rivales sí hacen.

El asturiano terminó undécimo, a tan solo un puesto de los puntos, pero se marcha contento de Italia tras un fin de semana en el que se esperaba un paso hacia delante que finalmente ha sido insuficiente: "Muy cerquita de los puntos, contento de cómo fue la carrera, es la primera que acabo".

Estar cerca de los puntos parece un resultado realmente pobre para las grandes esperanzas que todos los aficionados tenían puestos en el regreso de Fernando Alonso. Sin embargo, es la triste realidad de un equipo que solo ha colado dos veces el coche en la Q3 y que solo ha sumado un punto en las dos primeras carreras de la temporada, el logrado por Esteban Ocon en Imola al quedar décimo, justo por delante de Fernando.

Fernando Alonso rodando en Imola Reuters

Alonso sabe mejor que nadie hasta donde llega de momento este A521 y que habrá que esperar mucho tiempo para verle competir en un coche que ofrezca un rendimiento más alto. Tras partir en la decimoquinta posición y hacer una mala salida, algo poco habitual en él, rodó durante muchos minutos en la parte más baja de la tabla, rozando los últimos puestos. Después, pasaron las cosas que él ya pidió tras una decepecionante sesión de clasificación y rozó los puntos, terminando cuatro puestos por delante de donde había salido. Solo por eso, y por haber terminado la carrera, Fernando siente que el proyecto avanza, aunque lo haga despacio.

La falta de rodaje

"Son experiencias que van quedando en el bolsillo, con cada vuelta que doy me encuentro más cómodo. Voy aprendiendo cosas. Acabar era muy importante. En estas condiciones tan difíciles, esta carrera ha valido por dos o tres en cuanto a sensaciones. Me quedo con todo un poco, la dificultad del inicio el interpretar las condiciones de la pista...". Esto aseguraba a los micrófonos de DAZN tras la carrera.

Fernando Alonso en una curva del circuito de Imola Reuters

"Cuando vas a Roland Garros o Wimbledon, te entrenas mucho antes, te aclimatas a la tierra, a la pista de ese torneo… Lo mismo en los Juegos Olímpicos. Aquí tienes tres días de test en Bahrein, uno y medio para cada piloto, y te meten al Campeonato. Así que imagínate lo que he aprendido. Me quedo con eso. Ahora tenemos un atracón de carreras. Este parón nos va a servir para prepararnos y mejorar". No le queda otra al equipo francés que seguir mejorando y seguir empujando para darle un coche competitivo al bicampeón español que regresó a la Fórmula 1 con la ambición de volver a pelear por cosas muy grandes, algo de lo que de momento está muy lejos.

