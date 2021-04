Álex Palou, el chico de oro que hace historia en la IndyCar: de soñar con Schumacher a Alabama

Álex Palou es uno de esos representantes del deporte español que no tiene el reconocimiento que se merece porque nunca lo ha tenido nada fácil. El hecho de tener que buscarse la vida lejos de España para poder pilotar y para convertirse en un competidor nato ha hecho que su fama crezca más allá de nuestras fronteras, pero que aquí, en territorio nacional, casi no resulte familiar su nombre.

Sin embargo, si sigue devorando récords al ritmo que lo está haciendo pronto será uno de los nombres más famosos del automovilismo en España. Al menos, así debería ser con una persona que ha acaba de hacer historia en uno de los escenarios más complicados que hay en el mundo del motor como son las IndyCar Series, una disciplina y una competición no apta para cualquier. Allí es donde el talento de Palou ha clavado la bandera del éxito para ondear durante años y, quién sabe, quizás décadas.

Historia en Alabama

El piloto español Álex Palou hizo historia la pasada noche tras ganar el Gran Premio de Alabama de las IndyCar Series, algo que no había sucedido nunca. Nadie había conseguido ganar una carrera de esta complicada modalidad del motor habiendo nacido en España y Palou lo ha conseguido en su segundo año en la categoría y en su primera carrera con su nuevo equipo, el Chip Ganassi. Además, con este sensacional triunfo, Palou sigue el camino marcado por Oriol Serviá que en el año 2005 fue capaz de ganar en Montreal en el Champ Car.

Esta victoria de Palou ha sido tan increíble que ha pillado a todos por sorpresa. Ser el primer piloto español que gana un Gran Premio en la Indy tiene el inconveniente de que nadie se lo espere, pero eso solo hace todavía más legendario su éxito. El Honda Indy Grand Prix de Alabama quedará para siempre grabado en la retina de todos los aficionados a la Indy en España como una cita histórica, y todo porque Palou consiguió el primer triunfo nacional en la Fórmula 1 de los Estados Unidos, la élite más absoluta.

Álex Palou durante el GP de Alabama 2021 EFE

Además, la victoria de Palou no llegó de cualquier forma, sino que lo hizo en su debut con Ganassi y en la primera carrera de la temporada, en el estreno del curso 2021. Este éxito llegó también gracias a una gran remontada ya que Palou salía en tercera posición después de haberse clasificado para el Fast Six del Gran Premio de Alabama. Mientras el gran Patricio O'Ward se llevó la pole position, Palou maquinó su ataque desde la tercera posición hasta la gloria.

Una victoria basada en su dominio en la pista, pero también en la estrategia trazada por el equipo Ganassi que condujo hasta la línea de meta a un Palou que salió victorioso de la interesante partida de ajedrez que se jugó sobre el trazado de Alabama. Con dos overcut de manual en la primera parada en boxes, Palou consiguió escalar hasta la primera plaza para ser el primero en ver la bandera a cuadros y cumplir uno de sus muchos sueños. Sin embargo, Álex no se conforma con esto ya que ha asegurado que si ha empezado fuerte el campeonato, lo va a continuar al máximo. Ambición y carácter no le faltan a sus 24 años.

Un camino difícil

La relación de Álex Palou con el motor comenzó cuando era muy pequeño. En el trayecto que realizaba desde su casa hasta el colegio pasaba por delante de una pista de karting. Allí se quedaba mirando, casi ensimismado con aquellos pequeños vehículos que veía pasar a toda velocidad delante de sus ojos. Por ello, un día se armó de valor y decidió que él también quería probar que era eso de pilotar. Solo tenía cuatro años.

De esta forma, cuando Álex cumplió sus cinco años, su familia decidió regalarle un kart para que pudiera probar y matar el gusanillo. Desde que se subió nunca más quiso bajarse. Decidió al instante que su sueño era ser piloto, competir, y que así quería ganarse la vida. Creció viendo Fórmula 1 por la televisión y, a pesar de que en sus primeros años de carrera y aprendizaje soñó con ser uno más del 'Gran Circo', pronto se dio cuenta de que esa puerta estaba casi cerrada al máximo para él, por lo que decidió ir tomando el camino que la vida le ofrecía sin perder la ilusión y la ambición por su verdadera vocación: ser piloto.

Álex Palou, en la IndyCar 2021 EFE

Palou decidió perseguir su sueño hasta el extremo y por ello, a sus 24 años, se ha convertido ya en un trotamundos del motor, pasando por diferentes categorías y en diferentes países, recorriéndose el mundo desde un extremo hasta el otro. A pesar de su juventud, Álex ya ha competido en la Fórmula 3 Española donde fue subcampeón y en la Eurofórmula donde fue tercero sumando tres victorias y once podios en lo que fue una gran temporada. Además, Álex también probó suerte en la BRDC Fórmula 4, en las GP3 Series e incluso ha participado en varias ocasiones en el peligroso Gran Premio de Macao.

Sin embargo, todo se torció en el año 2017 cuando se quedó sin ofertas. Fue el primer momento en el que se dio cuenta de verdad que la vida de piloto es realmente dura y que sin un destino al que ir, todo se acaba. Y Palou pensó que su sueño había terminado. No obstante, a última hora apareció una gran oferta llegada desde Japón y Álex no lo dudó, cogió su maleta llena de ganas y sueños y cruzó el mundo para seguir pilotando.

Participó en la Fórmula 3 Japonesa concluyendo el curso en tercera posición y sumando otras tres victorias a su ya importante historial. Además, Palou probó suerte también en las World Series Fórmula V8, en la F2, en la F3 Europea, en la Súper Fórmula Japonesa y en el Súper GT Japonés. Todo ello antes de dar el salto definitivo a las IndyCar Series con el equipo Dale Coyne Racing en el año 2020. En su tercera carrera consiguió sumar su primer podio en Road America y ahora, en su primer Gran Premio de 2021 con Ganassi ya se ha apuntado su primera victoria.

Eclipsado por Alonso

A pesar de no haber conseguido llegar hasta la Fórmula 1, el nombre de Álex Palou está muy estrechamente ligado al de Fernando Alonso y es que sus caminos han estado unidos en algunos momentos de sus vidas, ya fuera de forma directa o indirecta. Las vidas de Palou y Alonso siempre van a estar conectadas desde sus inicios.

Tanto el asturiano como el catalán comenzaron, como muchos talentos del motor, desde el karting, la mayor fuerte de jóvenes joyas del pilotaje con éxitos más que probados. Algunos como Fernando Alonso lo siguen practicando cada vez que pueden incluso a pesar de haberse convertido en una estrella de la Fórmula 1. Retomando sus inicios en el karting, tanto Alonso como Palou fueron descubiertos por el mismo mentor, por el mítico Adrián Campos, tristemente fallecido el pasado mes de enero. El talento de Álex y el de Fernando pasó el mismo filtro, el de la hábil retina de un Campos que vio en ellos madera de campeones.

Fernando Alonso en la Indy 500 ArrowMcLarenSP

Sin poder imaginarlo ninguno de los dos, tampoco el propio Campos, Fernando y Álex coincidieron en el mismo circuito el pasado 23 de agosto en la celebración de la mítica prueba de las 500 Millas de Indianápolis. Mientras Alonso buscaba sin éxito completar la ansiada Triple Corona con un triunfo en el óvalo más famoso y exigente del mundo, Palou despuntaba en su primera participación dejando sensaciones muy positivas. Fue la gran repercusión que le dio Fernando a esa prueba en España lo que permitió a muchos darse cuenta que había un mundo más allá de la Fórmula 1 y que ahí estaba Palou, mostrando su talento.

Los dos pilotos españoles no solo coincidieron en la pista, sino que también lo hicieron fuera del circuito donde pudieron charlar en varias ocasiones e incluso todo un bicampeón del mundo de Fórmula 1 como Fernando Alonso pudo darle la enhorabuena a Palou por sus impresionantes progresos. Álex consiguió colarse en el prestigioso Fast Nine para luchar por la pole y al final unos problemas en el coche le privaron de no salir más adelante del séptimo puesto en la parrilla, lo que era un gran resultado para un rookie.

Schumacher y la F1

A pesar de que la vida de Álex Palou gira ahora en torno a la IndyCar, misión que le tiene feliz y con muchas ganas de seguir haciendo historia, hubo un tiempo en el que soñó con lo que todos los niños sueñan cuando ven a un piloto profesional dándolo todo en la pista. Palou también fue, durante sus comienzos, un apasionado de la Fórmula 1, la competición de automovilismo más seguida en España junto a los rallys.

Michael Schumacher, durante un Gran Premio de Fórmula 1 REUTERS

En aquellos años en los que Álex crecía viendo carreras había un piloto alemán que dominaba a todos sus rivales con una tiranía impresionante y que estaba llamado a consagrarse como el mejor piloto de la Fórmula 1 en toda la historia. Ese alemán al que llamaban el 'Kaiser' no era otro que Michael Schumacher, que abrió el corazón de todos los fans del motor y se instaló junto a su mono rojo y su Ferrari para quedarse ahí para siempre.

Hubo una época en la que Palou soñaba con ser como él aunque su vida finalmente haya ido por unos derroteros muy alejados, aunque cumpliendo temporada tras temporada sus sueños de ser piloto de carreras. El ejemplo de Palou, que ahora ha hecho historia en la Indy, es el del nuevo chico de oro del automovilismo que nunca tuvo los recursos suficientes para hacer carrera en la Fórmula 1 y que, sin haber pasado por una de las grandes academias como son Ferrari, Red Bull o McLaren, tuvo que cerrar la puerta del 'Gran Circo' para siempre y lanzarse a buscar una nueva vida. Pero siempre con un volante en las manos.

