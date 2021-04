Carlos Sainz, ambicioso tras el crecimiento de Ferrari: "He sido rápido, el podio era posible"

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de la Emilia Romaña en quinta posición, pero reconoce que el podio estaba cerca. El piloto español ha cuajado una buena carrera a pesar de los problemas que ha tenido en algunos momentos para mantener el coche dentro de pista. Las excursiones por la hierba de Imola que le sacaban de quicio supusieron unas pérdidas de tiempo que le impidieron soñar con algo más.

"He perdido tiempo en las salidas de pista, y quizá si no hubiese perdido tanto tiempo el podio era posible hoy. Eso sí, era la primera vez que pilotaba el Ferrari en condiciones de mojado, y necesitaba sentir bien los frenos, es normal cometer errores. Lo más destacado es que he sido rápido, me quedo con eso".

