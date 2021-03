Valentino Rossi y su último dardo contra Marc Márquez: "Los jóvenes ya no le tienen miedo"

La relación entre Valentino Rossi y Marc Márquez está completamente rota. Seguramente, sea más cosa del italiano que del español, pero es que The Doctor no perdona la faena realizada por el piloto de Honda en aquel año en el que su disputa provocó que Rossi se quedara sin mundial, seguramente el último que tenía al alcance de su mano.

Desde aquella ocasión que Valentino lleva clavada a fuego en su corazón y en su alma, se han producido algunos acercamientos entre ambos, incluso fotos forzadas e intentos del paddock por reconstruir una relación que está herida de muerte. Márquez también atacó en su día a Valentino, quien era su ídolo de infancia, pero hace tiempo que decidió olvidar lo sucedido. Al fin y al cabo, él tenía más que ganar por edad y talento que Rossi.

De esta forma, será difícil encontrar una palabra de complicidad entre ambos y el final de una guerra que a veces es fría y otra muy caliente, especialmente cuando Rossi se acerca a un micrófono. El nuevo piloto del equipo Petronas sigue un tanto obsesionado con el piloto español y recuerda su conflicto o le dedica una pullita cada vez que puede. Ya que no puede haber pique en la pista, al menos que lo haya en los micrófonos.

Valentino Rossi, en el box de Movistar Yamaha Movistar Yamaha

Rossi, que este año correrá en el equipo Petronas, el segundo de Yamaha, ha concedido una entrevista al medio La Repubblica, donde ha repasado la nueva temporada y donde ha hablado de todo, especialmente de su continuidad en el campeonato: "Como piloto, soy mayor, tengo algunas preocupaciones más que en el pasado, pero es una época hermosa en la que me siento muy bien".

"Tengo una pocas arrugas, algunas canas, pero mientras me sienta bien no me rindo. Mucho dependerá de lo que suceda en este 2021. Si me divierto y logro luchar para ganar o subir al podio o tal vez si solo quedo entre los 5 primeros, entonces continúo. De lo contrario, trabajar tan duro ya no valdría la pena".

Se acuerda de Marc

Rossi no ha perdido la oportunidad de volver a hablar de Marc Márquez, quien permanece lesionado desde la primera carrera de la temporada pasada, cuando una caída en Jerez le provocó una complicada fractura de húmero que ha necesitado de tres operaciones y de un proceso de recuperación eterno.

El piloto italiano cree que Marc podrá estar en la primera carrera de la temporada en Catar y que pronto estará de nuevo a su máximo nivel, o incluso más fuerte, pero asegura que eso no cambiará mucho, ya que el resto han aprovechado su ausencia para comerle terreno y ya no le temen como al máximo favorito.

Marc Márquez, en una imagen de la temporada 2021 HRC

"Su regreso no cambia nada para mí. En mi opinión lo veremos desde la primera carrera. Pronto será más fuerte que antes. Pero en su ausencia, los otros chicos han crecido mucho. Y ya no le tienen miedo".

Su nuevo papel

Rossi asegura que no se hubiera retirado a pesar de haber sumado su décima corona, esa que se le escapó en el año 2015 y tras el estallido de su gran polémica con Marc Márquez. El italiano ha revelado también cómo se produjo la negociación con la fábrica de Yamaha para conocer su nuevo rol en la formación, ya que por primera vez estará fuera del primer equipo, aunque seguirá disponiendo de una M1 oficial.

"Cuando Yamaha eligió a Maverick Viñales y Fabio Quartararo para el equipo de fábrica, los entendí. Pero fui allí, y dije: '¿No me vais a dejar atrás, verdad?' No podían decirme que no, así que aquí estoy con el equipo satélite, Petronas. Con 'Franky'. Y, además, en el campeonato está Luca, mi hermano. Y Pecco Bagnaia, uno de mis 'alumnos'. Es muy divertido".

