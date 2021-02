Rosberg confía en el resurgir de Sebastian Vettel en Aston Martin: "Volverá a ser un héroe"

Nico Rosberg es una voz autorizada en el Fórmula 1. Lo es especialmente por su etapa en Mercedes y sobre todo por su título de campeón del mundo, ese que le ganó a Lewis Hamilton con su mismo coche, algo que utiliza como una credencial indudable de su éxito y su talento. Algo que nunca le podrán quitar.

El piloto alemán fue el último en vencer al inglés, algo que dejó un mal recuerdo al actual campeón del mundo que desde entonces no ha querido volver a tener un compañero de equipo que le pudiera hacer sombra. Por eso, la continuidad de Valtteri Bottas fue uno de los puntos calientes de su renovación con Mercedes.

Sin embargo, y a pesar de ese episodio que para Rosberg es un recuerdo imborrable, el alemán considera a Hamilton como el mejor de todos los tiempos ya que así lo indican sus récords y sus registros. De hecho, asegura que él ya se dio cuenta de todo su potencial cuando compartió box con el corredor inglés.

Rosberg, durante un Gran Premio de F1 EFE

"Yo sabía lo bueno que él era. Para el mundo exterior, ahora es la confirmación de que es el mejor de todos los tiempos, incluso en títulos. Haberle batido con el mismo coche me da una confirmación extra de mis éxitos".

El antiguo piloto no se ha cortado ni un pelo a la hora de alabar a su excompañero en unas declaraciones que han sorprendido por su efusividad. Rosberg de deshizo en elogios con Hamilton en unas palabras recogidas por el medio Augsburger Allgemeine. Sin embargo, también alaba la supremacía de Mercedes y la unión entre piloto y coche, la cual no está a al alcance de nadie en estos momentos.

"Él tiene un talento increíble y el mejor coche. El único que puede quedarse un poco más cerca es Max Verstappen. Quizá también su nuevo compañero, Sergio Pérez, si el coche de Red Bull va bien".

Quien no ha tenido suerte y no ha recibido ningún elogio ha sido quien ahora ocupa el que fuera su puesto, Bottas, escudero de Hamilton y cuyo nivel en las últimas temporadas ha dejado mucho que desear hasta el punto de verse superado en ocasiones por Verstappen: "En el otro lado está su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, pero con él, las posibilidades disminuyen cada año que no lo logra".

rosberg y Vettel durante el Gran Premio de Nacho Doce Reuters

Esperanzas con Vettel

Por último, Nico Rosberg ha realizado en un análisis de la situación de otro campeón del mundo de Fórmula 1 y persona a la que conoce bien por la amistad que les une. Se trata de Sebastian Vettel, piloto que este año ha dado el paso de abandonar Ferrari tras una época de gran sufrimiento comenzando una nueva etapa en Aston Martin.

"Sebastian necesitaba un cambio, estaba en una espiral negativa en Ferrari, que, al final, no es una bonita experiencia. Estoy contento de que haya encontrado una nueva oportunidad. En Aston Martin volverá a ser un héroe de nuevo y lo celebraremos. Con un éxito, puede ser el mismo otra vez, él aún es uno de los mejores de todos los tiempos".

[Más información: La caída de Sebastian Vettel: la crueldad de la Fórmula 1 y los motivos de su nuevo aspecto]