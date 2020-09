Los problemas económicos de McLaren, al descubierto: ponen a la venta su sede de Woking

La situación económica de McLaren no es especialmente boyante, por eso están buscando formas para poder obtener algo de liquidez y permanecer de una forma desahogada. Para ello están estudiando diferentes estrategias empresariales y una de las que van a poner en marcha es la venta de su sede central en Woking. Sin embargo, no tiene planeado irse de allí.

La intención de la escudería es vender su enorme centro tecnológico, el McLaren Technology Centre, para después alquilarlo y seguir permaneciendo allí. De esta forma pretenden conseguir algo más de liquidez en lo que aseguran es una práctica muy habitual entre empresas, las cuales no quieren tener la propiedad de sus instalaciones.

Esta noticia había ganado peso en los últimos días en Inglaterra y por ello Zack Brown ha decidido salir al paso de los rumores y confirmar los planes del equipo. La medida ha sido profundamente consensuada y poco a poco se buscarán las maneras para obtener el plan económico y de venta que más rentable le salga al equipo.

Vista aérea del McLaren Technology Centre Twitter (@McLaren)

Así explica Zack Brown cuál es la intención del equipo inglés: "Es lo que se llama sale-and-leaseback (compra y arrendamiento). No nos vamos, más bien lo contrario. La mayoría de corporaciones del mundo no son propietarias de sus instalaciones". De esta forma transmite que los planes de McLaren siguen pasando por su permanencia en Woking, aunque quieren cambiar la calidad en la que están alojados en su sede central para obtener esa liquidez que tanto demandan.

Este plan es una de las ideas transmitidas por el CEO de McLaren Paul Walsh, y que como indican son muy habituales en el mundo de la empresa. Sin embargo, dan buen muestra de que la marca por una necesidad económica importante que le ha llevado a plantearse desprenderse de una propiedad tan importante como su MTC, un lugar sagrado para los amantes de la escudería.

Zak Brown, CEO de McLaren REUTERS

Zack Brown se encuentra ahora en Italia para seguir el Gran Premio de la Toscana con el equipo. El máximo responsable de la escudería es consciente de que no les espera un resultado tan positivo como el de Monza, carrera que sí se perdió, pero esperan obtener aún así muchos puntos, valorando positivamente la confianza con la que llegan tras el segundo puesto de Carlos Sainz y el cuarto de Lando Norris.

"Este fin de semana se parecerá a la mayoría de carreras. Hemos estado en Q3 en todas las carreras y esas son nuestras expectativas. Aparte de Monza hemos corrido entre el quinto y el décimo y no hay razones para pensar que aquí nos vaya a ir peor", aseguraba Zack Brown que firma estar en la última sesión de la clasificación y, después de eso, soñar.

El sorprende ofrecimiento a 'Checo' Pérez

Sin embargo, lo más interesante no lo digo Zack Brown sobre sus pilotos ni sobre la venta de la sede del equipo, sino que vino patrocinado por el último movimiento en la parrilla de pilotos, la llegada de Vettel a Racing Point en detrimento de un 'Checho' Pérez que cuenta con muchos apoyos dentro de la parrilla.

Sergio 'Checo' Pérez durante un gran premio de Fórmula 1 de esta temporada REUTERS

"Checo Pérez es extremadamente bueno como piloto. Es una lástima que pierda su sitio porque de los dos pilotos de Racing Point es el que mejor lo hace. Pero como sabemos, su padre no es el dueño del equipo. Estaba claro que si llegaba Vettel se iba a ir él".

No obstante, y tras lamentar la salida de Sergio Pérez de Racing Point, no dudó en hacerle un ofrecimiento si el mexicano, de un enorme talento, no encuentra un asiento que satisfaga sus pretensiones: "Imagino que en Alfa Romeo o Haas puede tener sitio, pero si quiere ir a la IndyCar estaríamos interesados".

