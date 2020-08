Bezzecchi se lleva el triunfo en el GP de Estiria de Moto 2 tras la sanción de Jorge Martín

El español Jorge Martín (Kalex) perdió su segunda victoria consecutiva al exceder los límites del circuito en la última vuelta del Gran Premio de Estiria de Moto2 y sancionado por Dirección de Carrera el triunfo fue para el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), con él segundo y el australiano Remy Gardner (Kalex) tercero.



Jorge Martín es segundo en la clasificación del mundial a ocho puntos del italiano Luca Marini (Kalex), que sólo pudo ser séptimo. Pronto perdió uno de los principales atractivos la carrera de Moto2, encabezada desde sus inicios por Jorge Martín, al irse por los suelos otro español, Arón Canet (Speed Up), que había sido el más rápido de los entrenamientos y como debutante en la categoría.



Canet perdió adherencia en la rueda delantera de su moto en la curva cuatro y no pudo evitar la caída, en la que además dio muestras de haberse hecho daño en una rodilla y tuvo que ser evacuado en ambulancia a la clínica del circuito.



Una vuelta más tarde, en la cuarta, nuevo percance, esta vez en la curva tres, en la que el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) entró muy colado y se llevó por delante tanto al tailandés Somkiat Chantra (Kalex) como al español Jorge Navarro (Speed Up), en una acción que fue investigada por Dirección de Carrera, que decidió mostrar bandera de descalificación al británico por su comportamiento en pista, aunque no se la pudieron enseñar pues una vuelta más tarde Sam Lowes, que había podido regresar a la pista, se había vuelto a caer en la curva cuatro.

Bezzecchi aguanta la posición ante sus rivales EFE

La recta final de carrera



A diez vueltas del final la ventaja de Jorge Martín era de más de dos segundos sobre sus inmediatos perseguidores, que eran Remy Gardner y Marco Bezzecchi, que a su vez contaban con un segundo sobre otro dúo formado por Tetsuta Nagashima y Thomas Luthi.



La superioridad de Jorge Martín incuestionable en un principio, se vio contrarrestada por la eficacia de Marco Bezzecchi, que superó a Remy Gardner para intentar darle caza, y si bien inicialmente el español supo mantener el ritmo y la presión el italiano se acercaba poco a poco.



Mientras, un poco más atrás, Xavier Vierge -decimonoveno de entrenamientos- superaba al líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex) a ocho vueltas del final para colocarse sexto, con Héctor Garzó octavo.

Jorge Martín, en la lucha por la primera posición EFE

La sanción de Jorge Martín

Bezzecchi recuperó todo el terreno a Martín y ambos se jugaron la victoria en la última vuelta pero el español supo cerrar todos los huecos para lograr el segundo triunfo consecutivo, con Gardner como el tercero en discordia, aunque al llegar al parque cerrado Dirección de Carrera le notificó la sanción por exceder los límites del circuito y con ello pasó de la primera a la segunda posición.



Vierge acabó en la sexta posición, con Garzó noveno, Marcos Ramírez (Kalex) decimosexto y Edgar Pons (Kalex), tras él, mientras que Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) no pudo acabar la carrera, como tampoco Arón Canet y Jorge Navarro.

