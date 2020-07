Marc Márquez no correrá el Gran Premio de Andalucía

El heroico sueño de Marc Márquez ha tocado a su fin. El piloto de Honda no correrá mañana el Gran Premio de Andalucía en el circuito de Jerez, segunda prueba del Mundial de motociclismo 2020. Tras probarse hoy en los FP3 y FP4, el corredor de Cervera decidió no tomar más riesgos ante la no remitencia del dolor.

Marc lo intento todo pero finalmente no podrá estar en la carrera del domingo. El corredor del equipo Honda, que se cayó el pasado fin de semana fracturándose el húmero, causará baja en la parrilla tras no haber podido soportar los dolores en las sesiones de entrenamientos previas a la Q1. Márquez, que salió a la primera sesión de clasificación, tuvo que regresar sin tan siquiera poder dar une vuelta.

De esa forma, iba a salir último en la carrera, pero después de la clasificación ha sido el propio Alberto Puig quien ha zanjado los rumores y ha confirmado que Marc no estará mañana y que habrá que esperar a Brno para empezar la remontada por el Mundial: "No correremos más riesgos. Marc no correrá mañana".

La intención de todo el fin de semana había sido la de correr. La presencia de Marc en el circuito hacían de la prueba un espectáculo mayor. Por ello, la expectación era máxima, aunque existían dudas sobre si el de Cervera se estaría precipitando al intentar correr la carrera tan solo unas horas después de haber pasado por quirófano.

Sin embargo, las buenas sensaciones tras la operación y la inyección de moral de no tener tocado el nervio distal provocaron que Marc volase de nuevo hasta Jerez, pasase los controles médicos y decidiese subirse a su Honda. Las primeras sensaciones no habían sido malas, aunque los tiempos estaban muy lejos de los de cabeza.

Un plan idílico

El primer plan de rodar solo el sábado y conseguir un buen puesto en la clasificación para tener una carrera tranquila se derrumbaba como un castillo de naipes al chocarse contra la realidad. Marc tendría que competir la Q1 y la Q2 al haberse situado durante toda la mañana en las posiciones más traseras de la clasificación. Aun así, llegó a estar a menos de un segundo de la cabeza.

Pero el sueño llegó a su fin cuando, tras comenzar la Q1, el dolor de su brazo crecía y crecía sin parar. Marc creyó que de verdad podría dar algunas vueltas como estaba previsto para probarse así de cara a la carrera, pero tuvo que desistir a las primeras de cambio. Había forzado la máquina demasiado y su cuerpo le estaba diciendo basta.

Desde la última posición

Este 'abandono' suponía no realizar ningún tiempo y tener que partir desde la última plaza de la parrilla, en el puesto 22, por lo que al sufrimiento de aguantar tantas vueltas en carrera se uniría una lucha encarnizada contra los pilotos más lentos para intentar llegar a los puntos, algo que en Honda no vieron claro.

Por eso, tras una conversación entre equipo y piloto decidieron tomar la decisión más sensata. En Brno será mejor, seguro. Alberto Puig confirmaba la noticia y Marc, que intentó hacer una heroicidad a medio camino entre la realidad y la locura, no estará en el Gran Premio de Andalucía y sumará su segundo cero en el casillero.

