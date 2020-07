¿Puede Fernando Alonso subir al Renault este año?: opciones tras Montmeló

Renault espera ya con los brazos abiertos a Fernando Alonso. El anuncio del fichaje del piloto español para 2021 ha supuesto un subidón de adrenalina en la escudería francesa. Los recuerdos del pasado junto al asturiano hacen que muchos en la firma del rombo sueñen ya con verle otra vez con el mono puesto.

Si nos atenemos al comunicado de Renault esta semana, Fernando Alonso no debería subirse al monoplaza hasta los próximos test invernales en la pretemporada de 2021 pero ¿sería posible verle durante esta temporada con los colores de Renault?

La realidad es que Fernando Alonso acabará su temporada el próximo 23 de agosto cuando se disputen las 500 Millas de Indianápolis y, aunque no sea para disputar el Mundial, el asturiano podría incorporarse a la estructura de Renault y asistir a los Grandes Premios con el objetivo de ir colaborando en la toma de decisiones y aportar su experiencia.

Su futuro compañero de equipo, Esteban Ocon, ha alabado la capacidad de trabajo y las ganas de volver de Fernando Alonso: "El éxito que tuvo con el equipo fue realmente fantástico. Tiene una gran experiencia y estoy seguro de que puede aportar eso al equipo y hacer que el coche evolucione. Está muy, muy motivado. Nos intercambiamos algunos mensajes y tiene muchas ganas de volver".

Esteban Ocon, compañero de Fernando Alonso en Renault en 2021 EFE

Las opciones de Alonso

Entre los rumores en el paddock, esta semana se ha popularizado uno en el que Renault podría dar a Fernando la opción de participar en alguna sesión de entrenamientos libres en alguno de los Grandes Premios que restan de esta temporada.

Dando por hecho que el piloto asturiano quiere estar centrado en las 500 Millas de Indianápolis, Alonso no tendría opción de participar en el Gran Premio de Hungría (19 de julio), GP de Gran Bretaña (2 de agosto), GP 70 Aniversario (9 de agosto) y el GP de España (16 de agosto).

La primera opción en donde sería posible que Alonso se subiera al monoplaza de Renault 2020 sería el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que se celebrará el próximo 30 de agosto, unos días después de que Fernando acabase su participación en las 500 Millas de Indianápolis.

Fernando Alonso, en su presentación como nuevo piloto de Renault F1 para 2021 RENAULT F1

Para subir a Fernando Alonso a uno de los Renault en unos entrenamientos libres de un Gran Premio, la escudería tendría que decidir antes a qué piloto baja. Este planteamiento se lo hicieron a Daniel Ricciardo este fin de semana y el australiano lo dejó claro: "¿Estaría dispuesto a ayudar a Fernando Alonso y prestarle su Renault durante algún entrenamiento libre para ayudarle en su readaptación a la Fórmula 1?". No dudó en contestar Ricciardo y su respuesta fue un contundente "no".

"He escuchado la expresión 'ayudar a Fernando Alonso' y no necesita ninguna ayuda. No parece que haya perdido velocidad con la edad, su última temporada en la Fórmula 1 fue muy fuerte por todo lo que escuché y vi. No creo que necesite ayuda. No sé si estará en los circuitos en las últimas carreras o intervendrá en reuniones", dijo el australiano.

Daniel Ricciardo, en una rueda de prensa en Austria REUTERS

Esto no significa que Daniel Ricciardo sea contrario al regreso del asturiano: "Me parece emocionante porque no sabía que iba a suceder y ni siquiera lo sospechaba. Sabía que había posibilidades para que volviera, pero no estaba seguro".

"Es genial para el deporte porque es uno de los grandes nombres y vuelve al equipo con el que ganó sus títulos. Yo estoy deseando luchar contra él. Y también es bueno que un piloto más viejo vuelva, porque los chicos son buenos, pero me hacen sentir viejo a mí", añadió el futuro piloto de McLaren.

