Así podría ser el futuro coche de Fernando Alonso en la F1 con Renault

Menos de 24 horas han pasado desde que Renault anunciara el fichaje de Fernando Alonso como piloto oficial de su equipo de Fórmula 1 para 2021 y ya ha estallado la Alonsomanía otra vez. Los fans del piloto asturiano no pueden esperar a conocer más detalles sobre la próxima aventura del dos veces campeón del mundo de F1.

Poco o nada se sabe de los planes de Renault para la próxima temporada y, menos aún, para importantísimo año clave en la Fórmula 1: la temporada 2022. El importante cambio en el reglamento deportivo y en el reglamento técnico cambiarán por completo el aspecto que tendrán los monoplazas a partir de esta temporada y se espera que esto traiga consigo cambio de dominios entre los equipos y mucha más igualdad en la pista.

Aún sin conocer cómo será ese revolucionario monoplaza de Renault para la temporada 2022, un diseñador gráfico español, Christian Torralbo, se ha adelantado a todos e inspirado en los colores del monoplaza con el que Fernando Alonso ganó el mundial de F1 en los años 2005 y 2006 ha plasmado en una imagen cómo podría ser el futuro monoplaza del piloto asturiano con Renault.

El diseño no ha pasado desapercibido y se ha hecho viral entre los seguidores del piloto asturiano que fantasean con que pudiera ser así y que aportan nuevas ideas para el diseño del futuro monoplaza de Fernando Alonso con Renault.

Además, Christian Torralbo ha querido ir más allá y también se ha aventurado a imaginar cómo podría ser el casco que luzca Fernando Alonso durante su regreso a la Fórmula 1. El diseñador gráfico se ha inspirado en el estilo que el piloto español lucía también en su primera época en Renault en donde priorizaba el color azul claro y los colores de la bandera de España, manteniendo, por su puesto, las dos emblemáticas flechas plateadas en la zona superior que tantos años han acompañado al piloto.

El motivo del regreso

Entrevistado en el programa El Transistor de Onda Cero, Fernando Alonso señaló que se tomará el 2021 "como un año de rodaje para preparar 2022 con el cambio de reglas" y reconoce que ve "más factible ganar las 500 Millas de Indianápolis que volver a ser campeón del mundo de F1".

"Lo que más echas de menos es conducir y sobre todo tener retos, soy una persona que me muevo por retos; en 2018 tenía otros retos que me estaban atormentando, tenía espinas clavadas como el Dakar, 500 Millas, Mundial de Resistencia (WEC) y lo quería probar. En esos momentos la Fórmula 1 no me ofrecía algo que me llenase. En estos dos años he conseguido casi todos los retos y ahora el reto que me apetecía otra vez era volver a la Fórmula 1, sobre todo a las nuevas reglas. El 2021 creo que puede ser un buen rodaje para mí, crear algo que crezca dentro del equipo para 2022", explicaba el piloto asturiano.

Además, Alonso explicó el motivo de por qué ha elegido fichar por Renault: "Es una elección romántica, la vuelta a un sitio donde viví muchas alegrías, donde conozco a mucha gente que comparte esa inquietud de hacerlo bien. Si lo hicimos una vez, creo que lo podemos volver a hacer bien, los ingredientes que poner a la receta los tenemos claros".

Por último, Fernando analizó las opciones de poder volver a ganar con Renault: "Es un reto. Hay un cambio de reglamento importante, hay que planificar desde cero porque los coches serán muy diferentes, habrá una reducción de presupuesto drástica para hacer una F1 más igualada y a esa labor nos vamos a dedicar. Sin ninguna certeza pero con mucha ilusión".



