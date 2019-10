Carlos Sainz: "El acuerdo con Mercedes es parte de nuestra recuperación"

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (McLaren) consideró que el acuerdo de su escudería con el fabricante alemán Mercedes para usar sus motores a partir de 2021 es "parte del camino a la recuperación" y les permitirá dar "un buen paso adelante" de cara a luchar por los títulos.



"El acuerdo con Mercedes es parte del plan, de nuestro camino a la recuperación, digámoslo así. Esperamos que nos pueda hacer dar un buen paso adelante", consideró Sainz durante la rueda de prensa previa al inicio de la actividad en el Gran Premio de Japón, con los entrenamientos previstos para mañana en el circuito de Suzuka.

Mercedes sustituirá a Renault

McLaren dejará de utilizar en 2021 los motores del fabricante francés Renault -cuyas unidades de potencia ha montado desde 2018, después de tres años infructuosos con el motorista japonés Honda- un cambio para el que Sainz recordó que aún falta una temporada.



"Por el momento, estamos concentrados en nuestra relación con Renault, que honestamente nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de nuestros problemas y dónde debíamos trabajar, gracias a la competitividad con Renault y Red Bull el año pasado. Gracias al progreso del motor Renault este año hemos sumado muchos puntos", valoró el piloto madrileño.

Bottas y Carlos Sainz Jr. en el GP de Rusia REUTERS

Temporada inmejorable

"Es una satisfacción, porque a principio de temporada no sabíamos que podríamos sumar tantos puntos, tras ver el trabajo duro del equipo, eso nos ha permitido estar en los puntos y tener sextos, séptimos y quintos puestos. Son buenas noticias, aunque aún estamos lejos de donde queremos estar", consideró el español.



Respecto al circuito de Suzuka, el piloto madrileño consideró que es un trazado que "penaliza los errores" en el primer sector, lleno de curvas, algo que también genera "adrenalina" por el riesgo y que bajo su punto de vista es uno de los motivos de que sea uno de los trazados más apreciados por los pilotos.



"Me gustaría que en el futuro se diseñaran circuitos como este en lugar de otros que no voy a mencionar. Me gusta que sea un poco más estrecho de lo habitual y que el primer sector sea más exigente, de manera que tiene muchas cosas que lo hacen realmente especial", opinó Carlos Sainz.

