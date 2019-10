Leclerc aviva la guerra: "Ferrari es la prioridad pero también quiero batir a Vettel"

Charles Leclerc habló para los medios tras la polémica sucedida en el Gran Premio de Rusia. El piloto monegasco comentó la relación con su compañero Vettel, quien fue protagonista de la anécdota del fin de semana, y de su situación en Ferrari, que pasa por un momento inmejorable.

Para empezar, habló sobre su estado de forma y las cuatro poles consecutivas, algo que no había realizado hasta ahora el joven de Ferrari. "El coche está funcionando realmente bien desde el paró del verano. Me siento bien en el coche y he logrado las cuatro últimas poles, aunque las dos ultimas dos últimas carreras no hayan ido como yo esperaba", informaba el piloto. "Aún así, las cosas en Rusia no fueron como esperaba", concluía el de Ferrari.

Tras el desastre ejecutivo en Sochi, con Vettel y las órdenes de equipo, hubo una reunión en Maranello, la sede de la escudería. Leclerc afirma que todo fue un malentendido y el encuentro fue bueno. "Ha habido algo de malentendido, pero ahora hemos hablado y esta todo claro. Creo que se ha hecho todo más grande desde fuera, de como realmente ha sido".

Las órdenes no fueron del todo claras antes de la carrera, lo que propició el desastre. "En Rusia las órdenes no estaban nada claras para los dos pilotos antes de empezar la carrera. Nos aseguraremos de que no se repita en el futuro".

Buen rollo con Vettel

Sobre su relación con el alemán y la disputa del puesto de líder del equipo, Leclerc quiso zanjar el asunto. Ambos están bien y se encontraron en una reunión separada. "Yo no pude estar el lunes, porque tenía algunas cosas que hacer. Me reuní con Mattia un día después de Seb (el martes) y todo está bien", aclaró.

El piloto ha dejado claro que la prioridad el equipo, pero que siempre quiere batir a su compañero. "El equipo es prioridad. Como sucede en todo equipo, también quiero batir a mi compañero, que es Seb, pero la prioridad es siempre lo mejor para el equipo".

