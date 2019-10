Hamilton, sobre un posible futuro en Ferrari: "He estado con Mercedes desde los 13 años"

El piloto británico y actual campeón del mundo Lewis Hamilton ha dado una entrevista para el canal inglés Channel 4, donde ha hablado de su futuro, de Mercedes y una posible marcha a Ferrari que parece que no se llevará a cabo.

Cuando el pentacampeón mundial y actual líder de la clasificación de la Fórmula 1 fue preguntado sobre su futuro, no dudó en no dar pistas o posibles atisbos de polémica, lo tuvo claro: "El rojo me queda bien, lo sé, pero he estado con Mercedes desde que tenía 13 años. La lealtad lo es todo, aunque cambiar siempre es genial. ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Seguiré con Mercedes fuera de las carreras?", afirmó el piloto.

El deportista, quien ha conseguido la mayoría de campeonatos con su escudería actual, ha querido afirmar su lealtad al equipo, confirmando que no piensa en su futuro lejos de ellos.

Por parte de la escudería italiana, el futuro de Sebastian Vettel está más en el aire que nunca. Las decisiones del piloto alemán no gustan a la directiva de Ferrari, por lo que no está confirmado que estos le vayan a renovar. El último ejemplo fue en el Gran Premio de Rusia.

Vettel en el GP de Rusia Reuters

El único que parece que tiene el puesto asegurado es Leclerc, ya que a los mandatarios les gusta la actuación del corredor monegasco. Actualmente va por delante de Vettel en el mundial (tercero, por el quinto puesto del alemán).

