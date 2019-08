El dardo envenenado de Dovizioso a Lorenzo por su frase más famosa

Jorge Lorenzo tiene en Andrea Dovizioso su gran azote. El piloto italiano, que ganó la carrera de Moto GP en el Gran Premio de Austria, se acordó de una mítica frase del piloto español que quedó marcada en Ducati. El italiano lanzó un dardo a Lorenzo, después de que en Italia se haya rumoreado con su vuelta a la escudería de Borgoñas Panigale apenas un año después.

"Yo no soy un gran piloto, soy un campeón", le dijo en su día Lorenzo a Claudio Domenicali, consejo delegado de Ducati, cuando la tensión era máxima entre ambos. Aquella frase quedara en el recuerdo, decorando la sala de prensa del circuito de Cheste y esta temporada el casco que porta el propio Lorenzo con Repsol Honda.

Tras la carrera de este fin de semana, un periodista preguntó a Dovizioso si se consideraba un gran piloto o un campeón. Sin nombrar a Lorenzo fue capaz de lanzarle un dardo que ha dinamitado el paddock. La relación entre ambos pilotos siempre ha estado protagonizada por varios rifirrafes que se emplazan, incluso, a los tiempos en los que competían en 250cc.

Jorge Lorenzo. Foto: Twitter (lorenzo99)

"No me fijo en estas cosas, sobre todo, como un piloto que conocemos que se lo escribe en el casco. Yo no estoy hecho así. Sinceramente, la gente puede pensar lo que quiera. Que piensen que soy un gran piloto o un campeón sólo cuenta hasta cierto punto. Sé en qué tenemos que mejorar, sé en lo que yo tengo que mejorar. Estamos trabajando en esto porque el objetivo es el Mundial. Después, mirar si es un campeón o un piloto fuerte son detalles", dijo Dovizioso.

