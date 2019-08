Ducati y su ultimátum a Bautista: "Hemos hecho la mejor oferta, aún no hemos recibido un sí"

El futuro de Álvaro Bautista continúa siendo toda una incógnita. Su continuidad con Ducati sigue en el aire y aún no ha firmado la renovación de su contrato. Además, el piloto ya desveló que ha recibido otras ofertas y que Honda se ha puesto en contacto con él. Ante esta situación, Paolo Ciabatti ha sacado a la luz nueva información en una entrevista a Speedweek.

El director deportivo de Ducati reconoció no han recibido respuesta por parte de Bautista: "Hemos hecho a Álvaro nuestra mejor oferta posible, hasta ahora no hemos recibido un sí de su parte".

Además, confirmó su deseo de continuar con el toledano: "Queremos seguir con Álvaro, pero tiene que aceptar lo que Ducati y Aruba han puesto sobre su mesa. Si tiene expectativas salariales completamente diferentes, no podemos cumplirlas".

Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati. Foto: GPone.com

También hizo balance de las últimas carreras: "Estamos contentos de trabajar con Álvaro. Desafortunadamente, los resultados en las últimas carreras fueron negativos. Álvaro era el favorito para el título. Ahora, incluso si Álvaro gana todas las carreras restantes y Jonathan Rea siempre termina segundo, Rea sigue ganando el Campeonato Mundial. Si tienes un 90% de posibilidades de ganar el Campeonato del Mundo, entonces estás en una posición de negociación diferente".

Por último, Paolo Ciabatti afirmó que quieren seguir con Álvaro" y por ello le han hecho una "muy buena oferta". "Ahora está en sus manos, no hay lugar para mejorar. Sería importante continuar con él, pero no a cualquier precio. No podemos esperar para siempre la decisión de Álvaro. A mediados de agosto queremos decidir qué hacer a continuación", concluyó.

