Hamilton responde a Rosberg: "Habrá gente que no ha tenido mi éxito y hablan mal de mi"

Días antes de que se disputase el Gran Premio de Hungría, Nico Rosberg habló acerca de Hamilton asegurando que no era invencible, además de afirmar que Max Verstappen sería líder en el Mundial si compitiese con Mercedes. El expiloto alemán llegó a insinuar que Verstappen estaba por encima de su excompañero de equipo.

El piloto de Mercedes ha querido contestar al alemán haciendo referencia a su éxito:"Sí tiene razón o no, no me importa, la verdad. Si miras mi lista de resultados a lo largo de los años, ellos hablan por sí solos. Naturalmente que habrá gente que no ha tenido el éxito que yo he tenido y que quizás quieran hablar negativamente de mi, pero está bien".

El alemán también dijo que el británico había dejado atrás sus años de máximo rendimiento, a lo que éste respondió: " No me importa, cada uno tiene su opinión. Tengo 34 años, pero siento que estoy pilotando mejor que nunca".

Lewis Hamilton EFE

Hamilton no piensa en retirarse

El de Mercedes dejó claro que no tiene en mente retirarse y que por el momento quedan "cosas por hacer y ganar", según declaraciones recogidas por Marca: "Un día tendré que retirarme. Pero ahora mismo me siento fantásticamente por lo que no tengo ningún plan de retirada a corto plazo".

