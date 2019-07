María Herrera: "Las mentes se van abriendo y van dando oportunidades a las mujeres"

En 2013 se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera del FIM CEV Repsol y desde entonces lleva rompiendo barreras para demostrar que las féminas también pueden competir en moto contra los hombres. María Herrera (26 de agosto de 1996, Oropesa, Toledo) debuta en la nueva Copa del Mundo FIM Enel MotoE en una temporada en la que compagina las motos eléctricas con la categoría Supersport 600 del WorldSBK.

La piloto española tomará este domingo la salida desde la última posición de la parrilla al pagar la novatada en la primera clasificación de la historia de MotoE, celebrada en el circuito alemán de Sachsenring.

Los pilotos tienen un indicador con cinco segundos de margen para ingresar en la pista, pero María Herrera lo hizo antes de tiempo y fue descalificada.

¿Por qué tomó la decisión de enrolarse en la nueva Copa del Mundo FIM Enel MotoE?

El Openbank Ángel Nieto Team de Aspar me ofreció la oportunidad de correr en la nueva Copa del Mundo FIM Enel MotoE y acepté sin pensarlo porque creo que es el futuro del motociclismo. Cuanto antes empieces, antes entiendes la moto y antes puedes ser rápido.

¿Qué sensaciones tiene con una moto eléctrica?

Me ha sorprendido mucho el cambio que han dado desde los test de Jerez a los de Valencia. Al principio la moto estaba poco desarrollada, pero ahora gira muy bien y me encuentro cómoda rodando sola. La verdad es que pienso que nos vamos a divertir mucho si las cosas siguen así.

¿No cree que puede ser un hándicap los 260 kilos que pesa esta moto?

No, porque ahora lo han gestionado de distinta manera. Han puesto un poquito de peso en la parte trasera, porque antes estaba en la parte delantera y nos hacía chattering. Ahora la parte trasera de la moto está funcionando muy bien: gira y la podemos parar donde queremos. Antes me costaba mucho más por la inercia.

María Herrera pilota la moto del Openbank Ángel Nieto Team, en pretemporada. Ángel Nieto Team

¿Le gusta el formato de la EPole para formar la parrilla de salida?

Sí, sólo se hace una vuelta lanzada. Me gusta porque, si durante el fin de semana te cuesta más, tienes la oportunidad de ser rápida a una vuelta. Creo que este sistema de clasificación se nos puede dar bien porque estoy siendo rápida a una vuelta.

¿Qué objetivo se marca en la nueva Copa del Mundo FIM Enel MotoE?

Me gustaría entender mejor la moto y estar luchando en posiciones delanteras. Creo que el equipo y yo haremos un buen trabajo.

Es el cuarto campeonato de mundo en el que compite y en los tres anteriores ha puntuado, ¿busca un nuevo récord?

Sí, claro.

María Herrera. en el pit lane del circuito Ricardo Tormo de Cheste. Ángel Nieto Team

¿No se siente una pionera y el referente de las nuevas generaciones que vienen por detrás de usted?

Me gusta el hecho de ser la primera e ir derribando muros para las chicas que vienen por detrás. Es bastante complicado porque no confían realmente en el potencial de las mujeres pero, poco a poco, las mentes se van abriendo y van dando oportunidades. A mí me han dado la oportunidad en la nueva Copa del Mundo FIM Enel MotoE. Es un gran reto y estoy contenta de poder ayudar a las chicas que vienen por detrás.

¿Quién cree que puede ser más competitivo en la nueva Copa del Mundo FIM Enel MotoE?

Niki Tulli, Eric Granado, Héctor Garzó y Bradley Smith. Básicamente, los pilotos que vienen de Moto2 porque tienen mucho paso por curva y eso es lo que marca la diferencia con esta moto: el dejarla correr y no pararla. A los pilotos que vienen de MotoGP les está costando muchísimo pero, al final, entenderán la manera de pilotar. Hay bastante nivel de pilotos y aprenderán cómo conducir esta moto.

¿No se le hace raro correr contra pilotos que le doblan la edad como, por ejemplo, Sete Gibernau?

Yo nací en 1996, así que era muy pequeña cuando él corría. Correr contra él es raro porque es un ídolo de la infancia, pero mola mucho porque te da muy buenos consejos porque nadie tiene su experiencia. Sete es un ídolo que se ha convertido en un rival porque en la pista todos somos iguales.

¿Y a usted la tratan por igual?

La verdad es que me estoy sintiendo muy bien acogida y estoy cómoda con todos ellos.

