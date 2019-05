Marc Márquez: "Mi Honda es capaz de luchar por la victoria en todas las carreras"

El español Marc Márquez se tuvo que conformar con la segunda plaza detrás del italiano Danilo Petrucci, en la primera jornada del Gran Premio de España de MotoGP, pero quedó satisfecho del trabajo que realiza Honda en Japón.

"Soy de los que hace autocrítica y, por ejemplo, en Austin sabía que había 'ese problemilla' pero al final te fías cuando tienes confianza, ves que vas muy bien, pero a veces pasa cuando menos te lo esperas, pero aquí hemos dado otro 'pasito' más ya que han traído dos cositas para resolver lo de la cadena y lo que pasaba en Austin y funciona, así que estoy contento con todo el trabajo que está haciendo Honda", reconoció Márquez.

"La reacción del equipo es lo que más cuenta, sobre todo cuando el piloto sabe entender lo que está pasando para transmitirlo y sí, ha habido pequeños problemas en las primeras carreras, pero todo y así nuestro nivel era muy alto e insisto en que tengo una moto que es capaz de luchar por la victoria en todas las carreras y eso es lo más importante", afirmó sin dudar el piloto de Repsol Honda, que resaltó una serie de puntos del trazado en donde el asfalto no es nuevo y se nota a la hora de pilotar.

Marc Márquez saca la pierna izquierda del carenado antes de trazar una curva, en el COTA de Austin. MotoGP

"Asfalto viejo solo hay en las curva cuatro, cinco, once y doce", resaltó. El piloto de Repsol Honda destacó el rendimiento en Jerez de su compañero de equipo, del que dijo haberlo visto "la confianza que tiene entrando en las curvas, pero no es nada nuevo pues Jorge es increíble, deja el freno muy pronto y continúa girando, y yo si freno donde él no giro, pero intento explotar mi nivel de pilotaje en otros sitios".

