Luis Moya y su emotivo vídeo tras dejar el hospital: "He vuelto a nacer"

El excopiloto de rallys Luis Moya, que ha recibido el alta en el hospital HM Modelo de A Coruña tras haber sido intervenido de tres aneurismas, ha asegurado que había "vuelto a nacer". Moya publicó un emotivo vídeo en las redes sociales en el que agradece a los médicos y el hospital el trato recibido para tener "vida otra vez".

"Saliendo del hospital Modelo. Para mí no será un hospital nunca más, para mí será un Materno Infantil porque aquí he vuelto a nacer. Ingresé con un accidente cerebro-vascular, que es la segunda causa de muerte en el mundo. Si deducimos las cifras salen 719 personas al día que mueren por esta razón", apuntó.

Por eso, hizo una petición a sus seguidores. "Os pido algo, que por favor os hagáis un chequeo. Tengo una hermana, Lucía, que tuvo un aneurisma hace 15 años, y otra, María, que no lo ha tenido. Lucía ha salido sin secuelas. A María se lo dije estando en el hospital y ahora sí se hizo el chequeo. Con que solo uno de vosotros me diga que lo ha hecho (el chequeo) y ha salido bien, me doy por satisfecho", ha añadido el deportista.

Tras haber recibido el alta hospitalaria, Moya, que fue intervenido el 5 de enero, se encuentra en su casa en la localidad coruñesa de Bergondo, han explicado a EFE fuentes próximas al excopiloto. Hace justo una semana, a través de sus redes sociales, relató que había salido de la Unidad de Cuidados Intensivos y se encontraba en planta, un texto que acompañaba de una fotografía suya en el complejo hospitalario coruñés en el que fue operado. Entonces, esperaba que "tal vez en unos cinco o seis días", en función de su "evolución", se iría para "casa", algo que ya ha pasado.

El excopiloto, campeón del mundo de rally junto a Carlos Sainz, pasaba las fiestas navideñas en su residencia en Bergondo (A Coruña), donde el jueves día 4 notó un dolor de cabeza y se mareó un poco, por lo que su mujer, Marta, acabó llamando a una ambulancia, algo que resultó clave, indicó entonces a EFE uno de sus amigos. Primero le trasladaron al punto de atención médica de la localidad coruñesa de Sada y, posteriormente, al hospital Modelo, donde, tras practicarle pruebas médicas, le sometieron el día siguiente por la mañana a una embolización.

Ese mismo fin de semana, el propio Luis Moya tranquilizó a sus seguidores en las redes sociales e hizo hincapié en la "suerte" que había tenido. "¡Qué suerte he tenido! Recuperándome de un aneurisma cerebral, sin secuelas. Un beso para todos", escribió Moya en su perfil oficial en Twitter acompañando el texto con una foto suya en el hospital.