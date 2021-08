Katir falla y se conforma con el diploma olímpico en el 5.000 de los JJOO

Diploma olímpico para Mo Katir. El murciano no pudo seguir el ritmo de los africanos en el último 500 del 5.000 metros de Tokio 2020, pero sí completó una buena actuación al entrar entre los ocho primeros. El español cierra unos buenos Juegos Olímpicos, a pesar de que se habían creado expectativas de que pudiera conseguir medalla. Ganó Joshua Cheptegei, que había hecho táctica de equipo con Uganda. Ahmed y Chelimo fueron plata y bronce.

El de Mula, de 23 años, estaban en cualquier apuesta a medalla, incluso en las de oro. 13:06.60 fue el tiempo en una carrera en la que no se posicionó bien. Fue mayor parte del camino por calles exteriores, algo que no le benefició a la hora de contar con fuerzas en los metros finales. Katir, a poco más de una vuelta del final, en recta de meta, veía como los favoritos se marchaban tras una táctica de equipo donde no le dejaban avanzar.

El resto le veía como un rival peligroso, por lo que salieron desde el principio muy fuerte. Joshua Cheptegei, el ugandés plusmarquista mundial, puso un ritmo de 2:38 el primer kilómetro. Jacob Kiplimo le dio el relevo para mantener la tensión. 5:14 el 2.000. Pasó a 7:55 los 3.000 metros y a 10:32 los 4.000. No eran las sensaciones que esperaba tener, tampoco la colocación que necesitaba. Su cara empezaba a ser un espejo de sus piernas y estas no respondían como quería a esta altura de la prueba.

Cheptege se lleva el ORO en 5.000 metros



Katir, octavo y diploma olímpico #Tokyo2020

Katir perdió el tren de cabeza a falta de 500 metros, y peleó como pudo por arañar el diploma olímpico, un octavo puesto que es un muy buen resultado para un debutante. Mo no dio con la tecla en la final y deberá esperar su oportunidad de luchar por la medalla olímpica al menos tres años más. Había batido los tres récords de España más prestigiosos, había volado ante y por delante de los mejores del mundo, pero ahora ya tiene la experiencia de unos JJOO.

Buenos JJOO

Después de la actuación de Katir y la mala suerte en la marcha española, con tres cuartos puestos, la de Ana Peleteiro en triple salto se queda como la única presea para España en una gran actuación del atletismo nacional. Un golpe el de Mo que no enturbia una temporada fenomenal en la que se ha destapado como estrella. A partir de este momento, todo el mundo estará pendiente del murciano que hizo soñar al país con el primer metal en un 5.000 durante los Juegos Olímpicos.

