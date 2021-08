Katir, tras pasar a la final de 5.000 en los JJOO: "Me dicen 'atleta marroquí', pero soy muleño, español"

Mohamed Katir firmó la tercera mejor marca de un español en unos Juegos Olímpicos en la prueba de 5.000 metros. El fondista, quedando además primero de su serie, consiguió el pase directo a la gran final del próximo día 6. Un premio al esfuerzo de los últimos meses que provocó la emoción del atleta. De origen marroquí, pero afincado en Murcia, Katir quiso poner fin a los comentarios de tintes racistas que no le sitúan como un fondista español.

Katir se considera muleño. Es uno más de esta ciudad murciana de algo menos de 20.000 habitantes. Y, por ello, no quiere que se le siga calificando como el marroquí que corre para España. Nada más terminar la carrera, así lo expresó en los micrófonos de Tiempo de Juego. "Yo soy muleño. Me están diciendo todo el rato 'el atleta marroquí' y yo no soy atleta marroquí, yo soy español", ha defendido con cierto enfado.

"Vengo a representar a España, no a Marruecos. Yo soy muleño y vengo a representar a mi pueblo", espetó en los micrófonos radiofónicos. "Mis padres confían en mí y me están apoyando desde mi pueblo. Ahora, estando en una final, lo que salga. Con cualquier puesto me iría contento a mi pueblo", recalcó.

Katir logró meterse en la final de los 5.000 firmando el mejor tiempo de su serie. Un 13:30.10 sin aparente demasiado esfuerzo y que, sin embargo, sí fue complicado para el fondista. "Me ha costado entrar al final, hay gente muy buena, pero he venido para lucharlo, no para disfrutarlo", destacó en relación a sus objetivos.

"Hay que disfrutarlo, pero soy muy competitivo y tengo que lucharlo. El día 6 a soñarlo. En semifinal quería entrar en la final", afirmó. Emocionado, no pudo ni terminar de hablar. "Esto es algo que siempre he soñado. Me siento... No puedo ni hablar". Tras superar el récord de Fermín Cacho, su próximo reto es lograr una medalla al terminar con la mejor marca de los finalistas.

La polémica de Viciosa

El exatleta realizó unos comentarios con tintes racistas que generaron numerosas reacciones. "Me hubiera gustado que mi récord lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos", declaró en una entrevista.

Katir, como era de esperar, respondió: "Para quien no sepa de quién es mi apellido, es de un gran señor, de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro, desde los cinco años ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya podéis juntar a toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, solo es el comienzo". Vista la polémica, Viciosa envió un mensaje pidiendo disculpas a Katir por sus declaraciones.

