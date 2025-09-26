Europa silencia Bethpage Black con un inicio arrollador ante Estados Unidos en la Ryder Cup

Como si jugasen en casa. Sin importar tener a todos en contra. Europa se presentó por todo lo alto en la Ryder Cup y dio un golpe sobre la mesa en el foursomes venciendo a un desconocido Estados Unidos que vio como se le escaparon los tres de los primeros cuatros partidos de la competición.

Los tres primeros llegaron con autoridad. Jon Rahm y Tyrrel Hatton sorprendieron a DeChambeu y Thomas en un duelo en el que fueron de menos a más. Llegaron con igualdad al hoyo ocho, pero su gran papel en el 12,13 y 15 sirvieron para que no hiciera falta siquiera jugar los tres últimos.

Con la misma solvencia ganaron Aberg y Fitzpatrick en el segundo partido de la jornada. Enfrente tenían a Scheffler y Henley, pero impusieron su ley en los primeros hoyos y mantuvieron bien su ventaja con el transcurso del juego. Los americanos intentaron reaccionar en el 13, pero todo se finiquitó dos hoyos después.

A Estados Unidos, con el Bethpage Black entregado, le costó mucho entrar en calor. Y poco pudieron hacer contra Rory Mcllroy y Tommy Fleetwood. Dos de los grandes golfistas de la actualidad y al que les sobraron cuatro hoyos ante Morikawa y English.

Reaccionaron los norteamericanos en la cuarto encuentro de la jornada inaugural. Un duelo muy igualado entre Schauffele y Cantlay frente a MacIntyre y Hovland que se acabó decidiendo en el último hoyo.

A la dupla estadounidense no le tembló el pulso con el empate en el agujero 16. Afrontaron el penúltimo con confianza. Cantalay no embocó su putt por poco, se quedó algo corto aunque iba perfecto de línea. Hizo el par y luego MacIntyre falló el putt.

En el último, por desgracia los europeos, se fueron al búnker y pese a una buena sacada, los americanos ya tenían el hoyo ganado. Schauffele y Cantlay se llevaron el gato al agua, pero Europa sacó mucho provecho de la sesión de fourballs con victorias muy contundentes.