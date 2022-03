Jon Rahm: "Me cuesta pensar qué pasa por la mente de Vladimir Putin para hacer esto"

Jon Rahm, en el torneo de golf The Players Championship EFE

THE PLAYERS

Jon Rahm ha hablado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania que mantiene al mundo en vilo. Desde la sala de prensa del The Players, considerado como el quinto Major, el golfista español ha afirmado estar "muy triste" por todo lo que está ocurriendo. Además de, por supuesto, analizar el torneo en el que se pone en juego el número uno.

"Esas personas en Ucrania en este momento necesitan ayuda porque están pasando por lo que están pasando siendo inocentes. Me quedo sin palabras cada vez que pienso en ello porque honestamente no puedo creerlo. Me cuesta creer lo que pasa por la mente de Putin para hacer esto", ha afirmado el de Barrika.

"Están bombardeando escuelas en Ucrania y es una locura. No sé qué pasa por la mente de un ser humano para hacer eso en estos tiempos. No puedo racionalizarlo en mi cabeza, pero está pasando y espero que puedan encontrar una solución pronto", ha añadido el golfista sobre este tema.

The Players

En cuanto al torneo, Rahm tiene cuatro duros rivales para alzarse con la victoria. Estos son Morikawa, Hovland, Cantlay y Scheffler. En especial, los dos primeros son favoritos junto al vasco en The Players Championship. Sin embargo, Jon Rahm ha asegurado no sentirse "presionado".

El torneo se celebra en Ponte Vedra, en Florida (Estados Unidos), y sobre él ha opinado Jon Rahm. "No es un campo en el que tengas que estar centrado en una sola parte del juego. Es exigente desde el tee, en los approach... En todo", ha apuntado el golfista español. También ha respondido a algunas críticas sobre su juego corto: "No hace falta leer las estadísticas, ya sé cómo son. Pero estoy trabajando en ese sentido".

Por otro lado, se ha referido a la manera en que tiene desconectar en la actualidad. Algo que ha ganado en importancia para él después de estrenarse en la paternidad. "Ya lo hacía antes al poco tiempo de acabar una vuelta, pero ahora mucho más", ha reconocido el golfista.

