El Real Madrid gana un voto de confianza tras golear con resistencia al Valencia

Con la BBC coincidiendo en la titularidad casi 300 días después, con el equipo de gala, el de la final de Cardiff (solo Nacho por Ramos como cambio) y vestidos de azul, el Real Madrid resucitó en una plaza tan difícil como Mestalla y recordó que aún sigue siendo un equipo en pie. Allí donde más miedo había de debacle, goleó. Y con un partido muy serio. Se pareció mucho al que el año pasado ganaba con confianza. [Narración y estadísticas: Valencia 1-4 Real Madrid]

Estuvo muy bien el Real Madrid en Valencia y lo que es más importante, le salió todo. Les hicieron penaltis y se lo pitaron. Tiraron a puerta y marcaron. Tuvieron momentos de inferioridad y aguantaron. Le remataron pero estuvo Keylor. Todo se unió para la necesidad más imperiosa de este equipo: ganar. Y no solo ganó, sino que goleó a un Valencia al que se acerca a dos puntos en Liga (los de Zidane con un partido de Liga).

De un córner del Valencia nació el primer gol de un Real Madrid que retrocedió cinco años en el tiempo. Marcó tras hacer un contraataque perfecto y precioso. Cogió el balón en la frontal de su área y desde ahí corrieron y corrieron con Cristiano, Marcelo y Benzema como protagonistas. El portugués condujo la jugada, se la dejó para el brasileño que se la cedió al francés para acabar en las botas de Cristiano, arrollado por Montoya en un penalti clarísimo que acabó anotando Ronaldo. La jugada fue un homenaje a lo que fue el Madrid hace unos años. Y eso es también jugar muy bien al fútbol.

Lejos de corregir errores, Montoya estuvo totalmente fuera del partido y volvió 20 minutos después a cometer otro penalti, tan absurdo como pitable, más riguroso que el primero. El exjugador del Barcelona perdió la posición, se olvidó del balón y empujó por detrás a Benzema. Que en estas acciones no se piten penalti en otros campos no significa que no se tenga que pitar cuando ocurra. Volvió a marcar Cristiano, al que sí, Montoya, le hizo otro penalti, este sin pitar, con posterior equivocada reacción del portugués.

Entró entonces el Valencia en un estado de excitación que nada le ayudó. Echó todas las culpas al árbitro y hasta que no se dio cuenta que por ahí no iba el partido perdió minutos valiosos. Cuando se dejó de engañar al colegiado (dos piscinazos de Parejo y Santi Mina en el área que solo buscaban calentar Mestalla) y jugó, demostró ser el equipo tan potente que es.

Dice la estadística que este año el Real Madrid sería líder de la Liga si solo se contaran las primeras partes, un dato que 'mata' a este equipo al reflejar sus desconexiones en la segunda mitad. Así fue en Mestalla, donde cedió terreno para que el Valencia resucitara. Marcó Santi Mina con un cabezazo tras un saque de esquina de Parejo. Y se creció mucho.

Cristiano Ronaldo, tras marcar uno de los dos goles en Mestalla. REUTERS

Ante el ímpetu che, que comenzó a atacar en tromba (hubo una parada salvadora de Keylor con el pie), Zidane hizo lo de siempre. Sacó a Lucas Vázquez y quitó a Bale. Y, tuviera o no relación, el partido cambió, aunque en realidad el Madrid recuperó el control cuando se fue Benzema y entró Asensio. Cuando más cerca estaba el 2-2, los de Zidane anestesiaron un partido que sentenciaron con un gol de Marcelo en el tramo final y al que se añadió el tanto más precioso, una jugada coral entre Marcelo, Kovacic y Kroos, con disparo con rosca del alemán.

La victoria que logró este sábado el Madrid en Mestalla recordó a las del año pasado. Fue un equipo serio, que leyó muy bien el partido, que aprovechó sus ocasiones y que frenó a un Valencia que venía ilusionado. Ganar aquí tiene mucho mérito (no lo hizo ni Barça ni Atlético) y debería servir como impulso para esta minipretemporada en la que está metido para llegar bien al duelo ante el PSG.

Ficha Técnica

Valencia: Neto, Montoya, Coquelin, Garay, Lato (Pereira), Kondogbia, Parejo, Gaya, Guedes, Rodrigo (Zaza) y Santi Mina.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric (Kovacic), Bale (Lucas Vázquez), Cristiano Ronaldo y Benzema (Asensio).

Goles: 0-1 Cristiano Ronaldo (p., 16'). 0-2 Cristiano Ronaldo (p., 36'). 1-2 Santi Mina (58'). 1-3 Marcelo (84'). 1-4 Toni Kroos (89').

Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán). Amonestó a Gayà y Parejo (Valencia) y Bale, Varane y Carvajal (Real Madrid).

Estadio de Mestalla. 21ª jornada de Liga. Lleno total.