Mourinho no esquiva la guerra con Conte: "A mí no me sancionan por amañar partidos"

La 'guerra' ha sido declarada en la Premier League y cada capítulo se vuelve más tenso que el anterior. Antonio Conte vs José Mourinho, dos técnicos con un importante temperamento, dos egos incontrolables que amenazan con acabar con la paz extradeportiva que se vive en el fútbol inglés.

El técnico italiano y el portugués se han enzarzado en un cruce de declaraciones que no para y que parece no tener fin. Llega ta a los límites del enfrentamiento Mourinho-Guardiola en sus etapas en el Real Madrid y en el Barcelona.

Comenzó el entrenador del United, cuando aseguró que algunos entrenadores no tenían más pasión por su trabajo que él pese a "hacer el payaso en la banda". Iba dirigido a Conte, que celebra de forma muy efusiva los goles del Chelsea. El exseleccionador italiano no se quedó callado.

Este viernes, en la rueda de prensa previa al partido de FA Cup ante el Norwich, Conte contestó. El italiano comentó sobre Mourinho que "tiene demencia senil" ya que "creo que se estaba refiriendo a él en el pasado", añadiendo que "quizás estaba hablando de él mismo hace unos años, tal vez se olvida de lo que dijo en el pasado o de su propio comportamiento".

Tras eliminar al Derby County en FA Cup, José Mourinho no dejó escapar la oportunidad y dibujó otro capítulo de la guerra. "No necesito que el entrenador del Chelsea diga que cometí errores en el pasado y que los cometeré en el futuro, pero de lo que nunca me podrán acusar es de haber de amañado partidos", comentó el técnico del Manchester United.

El ataque era muy claro. Antonio Conte fue suspendido diez meses en 2012 por la Federación Italiana por participar en amaños de encuentros cuando dirigía al Siena y Mourinho se lo recordó. El del Chelsea, previamente, había indicado que Mou "todavía sigue mirando a hacia aquí, a pesar de que hace tiempo que se marchó", en referencia a su anterior etapa en Stamford Bridge.

"La única manera de acabar con esta historia es admitir que cometí errores en el pasado y sí, ahora hago menos, pero todavía haré alguno. Lo que nunca me ha pasado y nunca me pasara es ser suspendido por amañar partidos. Nunca me ha pasado y nunca me pasará. Conte fue suspendido por eso", 'atacó' Mourinho.